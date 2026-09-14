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Desconfiança com o STF cresce 10 pontos e alcança 56%, aponta pesquisa Quaest

O levantamento é realizado em meio a crise envolvendo o STF após a divulgação de mensagens entre Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes

Por Estadão Conteúdo Publicado em 14/09/2026 às 18:02
Sess&atilde;o plen&aacute;ria do Senado Federal
Sessão plenária do Senado Federal - Carlos Moura/Agência Senado

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Pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (14), aponta que cresceu dez pontos, desde agosto, o número de brasileiros que dizem não confiar no Supremo Tribunal Federal (STF). O índice está agora em 56%.

Enquanto isso, os que confiam muito na Corte passaram de 18% para 9%. Os que confiam pouco, que eram 33%, agora são 30%. Os que não sabem ou não responderam somam 5%.

O levantamento, contratado pelo grupo Globo, foi feito em meio ao agravamento da crise envolvendo o STF, que ganhou corpo após o Estadão revelar mensagens de Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes.

Após a divulgação, o ministro André Mendonça determinou a retirada do sigilo do processo, o que deflagrou uma guerra entre os ministros. Moraes pediu investigação de Mendonça por abuso de autoridade.

O presidente do STF, Edson Fachin, marcou para esta terça-feira (15), uma sessão para decidir sobre a abertura ou não de uma investigação contra Moraes. O pedido contra Mendonça será analisado no dia 23.

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Hoje, o STF tem menos confiança da população do que a Presidência da República ou o Congresso Nacional, por exemplo. Os que não confiam na Presidência são hoje 41%, contra 34% que confiam pouco e 22% que confiam muito. Outros 3% não confiam.

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Já em relação ao Congresso, são 46% os que não confiam, contra 44% dos que confiam pouco e 7% dos que confiam muito. São 3% os que não sabem ou não responderam. Ao contrário do STF, as duas instituições melhoraram sua avaliação junto à população.

A pesquisa Quaest fez 2.004 entrevistas a domicílio com brasileiros de 16 anos ou mais entre os dias 10 e 13 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, e o nível de confiança, de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE)sob o protocolo BR-03607/2026.

 

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