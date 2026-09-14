Crise no STF prejudica economia e gera instabilidade no País, diz Durigan

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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, também afirmou durante a entrevista que há um preconceito do mercado com o presidente Lula

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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou em entrevista ao portal Neofeed que a crise no Supremo Tribunal Federal (STF) atrapalha muito a economia e traz uma instabilidade muito ruim para o país.

Além disso, disse que há um preconceito do mercado com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e repetiu que tem compromisso com a responsabilidade fiscal e aprofundará medidas sobre isso num possível próximo mandato.

"Esse tipo de instabilidade é muito ruim. Eu tenho que reconhecer isso. O presidente Lula tem dito isso, que é muito importante. O Poder Judiciário tem que ser um poder independente do Legislativo, do Executivo, e ao mesmo tempo harmônico, e tem que ter uma postura de ganhar mais credibilidade, de abrir os processos sem escolhas seletivas do que está sendo vazado, não vazado. É preciso fazer isso à luz do que está sendo vazado", disse Durigan.

E continuou: "Atrapalha a economia, atrapalha a credibilidade do investidor estrangeiro, porque volta a ter, assim, uma certa imprevisibilidade."

Perguntado sobre um possível preconceito do mercado e outros setores anti-PT para com o governo, o ministro disse que só o primeiro tem mesmo esse sentimento. Ainda assim, afirmou que não quer trabalhar para o mercado, mas que pretende atender anseios desse grupo.

"Primeiro é preciso esclarecer para o mercado que não é verdade que um governo de direita ou centro-direita, no caso do Brasil, é mais responsável do que o governo de centro-esquerda. Porque não é", declarou.

Além disso, o ministro repetiu que é preciso dar atenção para um controle maior dos gastos obrigatórios, fazer revisões em programas sociais, mas sempre deixando claro que não pretende fazer um "cavalo de pau" na gestão, que os princípios do governo se manterão.