TRE suspende página e manda retirar do ar publicação que convocava seguidores a recepcionar Raquel Lyra com ovos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Postagem também fazia referência ao alegado não pagamento de auxílio emergencial de R$ 2,5 mil a famílias atingidas pelas enchentes

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O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) determinou neste sábado (12) a suspensão imediata da página do Instagram @raquel_bolada por sete dias, e a remoção de uma publicação que sugeria que seguidores recepcionassem com ovos a governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD).

Na decisão, o desembargador eleitoral Luiz Gustavo Mendonça considerou que o conteúdo ultrapassava os limites da crítica política ao estimular, segundo o magistrado, “comportamento fisicamente hostil contra candidato”.

A publicação convocava seguidores da página a comparecerem a um evento público de campanha e “recepcioná-la como ela merece”, acompanhada do ícone de um ovo.

A postagem também fazia referência ao alegado não pagamento de auxílio emergencial de R$ 2,5 mil a famílias atingidas pelas enchentes.

Para o magistrado, a convocação feita na publicação “se opõe francamente ao princípio fundamental da preservação da democracia”.

“Quando o processo eleitoral é tomado por agressões físicas ou incitações ao ódio, o direito de escolha do cidadão é ameaçado pelo medo, e a intervenção enérgica das autoridades nesse caso serve para garantia da segurança do eleitor, a igualdade de condições e a legitimidade do pleito”, conclui Luiz Gustavo Mendonça.

Além da suspensão da página, o titular do perfil foi proibido de republicar, compartilhar ou realizar novas divulgações da publicação ou de conteúdos de teor semelhante. Em caso de descumprimento, foi estabelecida multa de R$ 15 mil por cada nova ocorrência.

