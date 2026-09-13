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Política | Notícia

TRE suspende página e manda retirar do ar publicação que convocava seguidores a recepcionar Raquel Lyra com ovos

Postagem também fazia referência ao alegado não pagamento de auxílio emergencial de R$ 2,5 mil a famílias atingidas pelas enchentes

Por JC Publicado em 13/09/2026 às 10:10
TRE determinou remo&ccedil;&atilde;o de publica&ccedil;&atilde;o que sugeria que pessoas recepcionassem com ovos a governadora e candidata &agrave; reelei&ccedil;&atilde;o Raquel Lyra
TRE determinou remoção de publicação que sugeria que pessoas recepcionassem com ovos a governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra - JAILTON JR./JC IMAGEM

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O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) determinou neste sábado (12) a suspensão imediata da página do Instagram @raquel_bolada por sete dias, e a remoção de uma publicação que sugeria que seguidores recepcionassem com ovos a governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD).

Na decisão, o desembargador eleitoral Luiz Gustavo Mendonça considerou que o conteúdo ultrapassava os limites da crítica política ao estimular, segundo o magistrado, “comportamento fisicamente hostil contra candidato”.

A publicação convocava seguidores da página a comparecerem a um evento público de campanha e “recepcioná-la como ela merece”, acompanhada do ícone de um ovo.

A postagem também fazia referência ao alegado não pagamento de auxílio emergencial de R$ 2,5 mil a famílias atingidas pelas enchentes.

Para o magistrado, a convocação feita na publicação “se opõe francamente ao princípio fundamental da preservação da democracia”.

“Quando o processo eleitoral é tomado por agressões físicas ou incitações ao ódio, o direito de escolha do cidadão é ameaçado pelo medo, e a intervenção enérgica das autoridades nesse caso serve para garantia da segurança do eleitor, a igualdade de condições e a legitimidade do pleito”, conclui Luiz Gustavo Mendonça.

Além da suspensão da página, o titular do perfil foi proibido de republicar, compartilhar ou realizar novas divulgações da publicação ou de conteúdos de teor semelhante. Em caso de descumprimento, foi estabelecida multa de R$ 15 mil por cada nova ocorrência.

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