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Política | Notícia

Raquel Lyra cumpre agenda de campanha em diferentes regiões de Pernambuco

Governadora participou de carreata, motociata e caminhadas na RMR, Zona da Mata e Agreste neste domingo (13) e falou sobre investimentos no estado

Por Alice Lins Publicado em 13/09/2026 às 20:52
Raquel Lyra (PSD), governadora e candidata à reeleição
Raquel Lyra (PSD), governadora e candidata à reeleição - Miva Filho/Divulgação

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A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) cumpriu, neste domingo (13), uma agenda de campanha pela Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte e Agreste de Pernambuco. A programação começou pela manhã, com uma carreata que passou por Itamaracá, Itapissuma, Igarassu e Abreu e Lima.

Ao longo do dia, Raquel esteve acompanhada da vice-governadora e candidata à reeleição, Priscila Krause (PSD), e dos candidatos ao Senado Túlio Gadêlha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP).

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No discurso, Raquel afirmou que terão mais investimentos no Litoral norte do estado, citou exemplos de ações do governo, e ressaltou a potência do povo pernambucano.

"Vamos mostrar a força de um povo que não tem dono, mas é dono da sua própria história. Eu conto com vocês porque vocês sabem que podem contar comigo, que podem contar com o nosso time", disse. "Se a gente arrumou a casa, destravamos obra, garantimos investimento, o meu compromisso com vocês é de que o melhor ainda está por vir. Salve o Litoral de Pernambuco", reforçou.

À tarde, a governadora esteve em uma motociata em Lagoa do Carro e participou de uma caminhada em Paudalho.

"Estamos abraçando a Zona da Mata Norte, levando investimentos que fazem diferença na vida das pessoas, com creches, Cozinhas Comunitárias e ações que cuidam de quem mais precisa. E tem mais investimentos, vamos duplicar a PE-90, trazendo mais oportunidades para essa região. Estamos colocando o povo de Pernambuco de volta para o seu chão", destacou a candidata.

Por fim, encerrou a agenda com uma caminhada em Santa Cruz do Capibaribe à noite, acompanhada de moradores e outras lideranças políticas.

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Alice Lins

alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo, produção de TV,

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