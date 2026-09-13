PT faz mobilização nacional em apoio a Lula neste domingo (13); Pernambuco recebeu vários atos

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Em live, o presidente voltou a defender o fim da escala 6x1; PT fez mobilização nacional, com atos em diferentes regiões de Pernambuco

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, defendeu neste domingo (13) o fim da escala de trabalho 6x1 durante uma transmissão ao vivo com a militância petista. A live ocorreu no mesmo dia em que o PT promoveu uma mobilização nacional em apoio à candidatura do presidente, com atos e atividades em diferentes cidades do país.

"É esse o mundo que eu quero criar para vocês, é esse o mundo de permitir que todas as pessoas tenham direito a um bom emprego, a um salário decente, que a gente conquiste definitivamente o fim da escala 6x1", afirmou Lula.

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Durante a transmissão, o presidente também criticou o adversário Flávio Bolsonaro (PL) em relação às contas públicas e citou medidas e ações do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula afirmou ainda que pretende usar as redes sociais para combater o que chamou de "mentiras" durante a campanha.

Outro tema abordado foi o preço dos alimentos. Lula reconheceu que a comida ainda está cara no país e comparou os índices de inflação dos alimentos entre os governos. Segundo ele, a inflação dos alimentos foi de 56,17% no governo Bolsonaro e de 13,6% durante sua atual gestão.

O presidente também falou sobre segurança pública, defendendo uma maior participação das prefeituras no setor, além de citar ações contra o roubo de celulares e o crime organizado. Sobre as bets, afirmou ter se reunido com pessoas afetadas pelas apostas e disse que, se dependesse de sua vontade, fecharia as plataformas.

Lula ainda mencionou as investigações envolvendo o Banco Master e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), além de citar apurações que envolvem seu filho, Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha. O presidente afirmou que qualquer pessoa envolvida em irregularidades deve ser responsabilizada.

Mobilização

O dia de mobilização do PT ocorreu em diferentes regiões do país. Com o mote "Dia 13 com Lula nas ruas", o partido convocou diretórios municipais, militantes, candidaturas, movimentos populares e apoiadores para atividades de campanha.

Segundo o presidente nacional do PT, Edinho Silva, foram contabilizadas 1.120 atividades em todo o país neste domingo.

Pernambuco concentra atividades em várias regiões

Em Pernambuco, a mobilização foi realizada de forma descentralizada, com atividades na Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata, Agreste e Sertão. A programação incluiu caminhadas, panfletagens, bandeiraços, adesivaços, ações porta a porta, oficinas e atividades culturais.

No Recife, houve adesivaço durante a 25ª Parada da Diversidade, pedal com saída do Parque da Jaqueira em direção a Boa Viagem, bandeiraço no Pina e caminhada na Várzea. Também foi realizada uma atividade do grupo Eu Acho é Pouco, no Recife Antigo.

Em Olinda, a programação contou com oficina de camisas, a atividade "Feitiço da Estrela" e uma exposição coletiva de artistas pela democracia.

No interior, houve ações em municípios como Arcoverde, Belo Jardim, Caruaru, Pesqueira, Petrolândia, Toritama e Vitória de Santo Antão. Também foram registradas atividades de campanha em Abreu e Lima, Goiana, Ipojuca, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Paulista e São Lourenço da Mata.