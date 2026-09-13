Ministros do STF esperam receber rito da sessão sobre investigação de Moraes na segunda, 14

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Antes de pensar o rito, o presidente do STF, Edson Fachin, se reuniu individualmente na semana passada com todos os ministros do tribunal

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Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) esperam receber na manhã de segunda-feira, 14, o rito da sessão agendada para o dia seguinte que discutirá a abertura ou não de uma investigação contra Alexandre de Moraes. O presidente da Corte, Edson Fachin, ficou de encaminhar aos colegas um roteiro do julgamento.

Fachin está em fase final de elaboração do documento. Antes de pensar o rito, o presidente se reuniu individualmente na semana passada com todos os ministros do tribunal e com o procurador-geral da República, Paulo Gonet, para conversar sobre a sessão e colher sugestões.

Adiamento da sessão

Fachin ouviu de colegas que o ideal seria adiar a sessão para depois das eleições. Também ouviu de aliados de Moraes que teria de ser votado na mesma ocasião o pedido de investigação contra André Mendonça, o relator das apurações sobre o Banco Master.

O presidente recusou as sugestões e, no rito, pode tentar compensar o grupo de Moraes ao reservar a parte inicial para a defesa do ministro. Também caberá a Fachin decidir se o colega poderá ser acompanhado de um advogado. Se isso acontecer, Moraes pode desistir do pronunciamento público que teria planejado fazer na segunda-feira.

Em caráter reservado, integrantes do tribunal informaram que ainda não tiveram acesso ao documento. Mesmo sem um rito pronto, a expectativa entre ministros é que a sessão seja curta, porque um pedido de vista logo no início poderia adiar a conclusão do caso.



