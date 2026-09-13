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Política | Notícia

João Campos percorre por cidades do Agreste em agenda de campanha neste domingo (13)

Candidato do PSB fez um giro pelo estado, passando por Canhotinho, Sanharó, São Caetano e Brejo da Madre de Deus e apresentou propostas para o estado

Por Alice Lins Publicado em 13/09/2026 às 21:18
João Campos (PSB), candidato ao governo de Pernambuco
João Campos (PSB), candidato ao governo de Pernambuco - Edson Holanda/Divulgação

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O candidato ao governo de Pernambuco João Campos (PSB) reforçou a campanha eleitoral fazendo um giro pelo interior do estado neste domingo (13). A primeira parada foi na tradicional Missa do Vaqueiro, em Canhotinho, no Agreste.

"Tenho um respeito enorme pelo vaqueiro e por tudo que essa celebração representa para Pernambuco. Estar aqui hoje é uma alegria muito grande", afirmou João.

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À tarde, o candidato participou de caminhadas em Sanharó e São Caetano, nas quais apresentou propostas para diversas áreas.

"A gente vai trabalhar pela duplicação da BR-232, trazer água, zerar o IPVA das motos de até 180 cilindradas, levar escola técnica e cuidar da segurança", disse. "Vamos fazer uma política do cuidado, do trabalho. Vocês não vão me ver descansando, vão me ver trabalhando. A partir de 1º de janeiro, o povo de Pernambuco vai entrar no palácio e vai mandar em Pernambuco", disse.

A agenda terminou com uma carreata em Brejo da Madre de Deus, também no Agreste. Durante os atos, João esteve acompanhado do candidato a vice-governador Carlos Costa (Republicanos), da candidata ao Senado Marília Arraes (PDT) e do candidato à reeleição ao Senado Humberto Costa (PT).

João reforça alianças

O ex-prefeito do Recife recebeu o apoio do vereador Wanderley Alves, de Petrolina. O parlamentar passa a integrar o grupo de lideranças que apoiam a candidatura da Frente Popular ao Governo de Pernambuco.

"Receber Wanderley ao nosso lado é muito importante. Ele teve uma votação expressiva, conhece Petrolina e tem uma relação forte com a cidade. A gente quer construir esse projeto com quem conhece de perto cada região e sabe o que precisa ser feito. Quero fazer um governo presente no Sertão, que respeite a força de Petrolina e tenha capacidade de tirar do papel as obras que Pernambuco precisa", afirmou João.

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Alice Lins

alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo, produção de TV,

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