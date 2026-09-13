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Política | Notícia

Fiscalização apreende bandeiras irregulares em Jaboatão dos Guararapes

Materiais foram retirados de calçadas, rodovias, trevos e canteiros em seis bairros; total de apreensões chega a 943 desde 4 de setembro

Por Alice Lins Publicado em 13/09/2026 às 16:32
Prédio do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco
Prédio do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco - Reprodução Blog Dellas

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A fiscalização da propaganda eleitoral irregular apreendeu 616 bandeiras e wind banners (bandeira publicitária vertical) instalados em locais proibidos pela legislação eleitoral em Jaboatão dos Guararapes, neste sábado (12). Os materiais foram recolhidos em pontos dos bairros Curado II, Muribeca, Marcos Freire, Centro, Engenho Velho e Piedade.

A operação foi coordenada pela juíza Fabiana Moraes Silva, da 11ª Zona Eleitoral (ZE), responsável pela fiscalização da propaganda eleitoral no município. A ação contou com a participação de servidores da 11ª e da 118ª ZEs, carregadores, policiais militares e um caminhão-baú utilizado no recolhimento dos materiais.

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Com a operação deste sábado, o número de bandeiras e wind banners apreendidos em Jaboatão desde 4 de setembro chegou a 943.

Materiais estavam em locais irregulares

Segundo a fiscalização, parte dos materiais foi retirada por estar instalada em calçadas estreitas, prejudicando a circulação de pedestres. Também foram encontradas bandeiras em trevos, caídas ao longo das vias e em áreas de rodovias, acostamentos e canteiros centrais.

A fiscalização ainda identificou materiais posicionados em meios-fios, situação considerada de risco para motoristas, motociclistas e pedestres.

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Alice Lins

alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo, produção de TV,

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