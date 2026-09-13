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Política | Notícia

Defesa de Vorcaro pede que Fachin filtre dados de celular e não divulgue informações íntimas

No documento, os advogados mencionam o vazamento de mensagens íntimas de Vorcaro com sua então namorada, Martha Graeff, como justificativa para pedido

Por Estadão Conteúdo Publicado em 13/09/2026 às 13:38
Defesa de Daniel Vorcaro pediu que Edson Fachin filtre o material apreendido pela PF no celular do banqueiro antes de torn&aacute;-lo p&uacute;blico
Defesa de Daniel Vorcaro pediu que Edson Fachin filtre o material apreendido pela PF no celular do banqueiro antes de torná-lo público - BANCO MASTER

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A defesa de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, pediu que o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, filtre o material apreendido pela Polícia Federal (PF) no celular do banqueiro antes de torná-lo público.

No documento, protocolado na noite de sábado (12), os advogados Sérgio Leonardo e Engels Muniz mencionam o vazamento de mensagens íntimas de Vorcaro com sua então namorada, Martha Graeff, como justificativa para o pedido.

"A experiência demonstra que o risco de exposição indevida não é meramente hipotético e recomenda que a abertura dos autos seja implementada de modo a conciliar a publicidade processual com a preservação de direitos fundamentais tutelados pela Constituição Federal", afirmam.

Entre os conteúdos que a defesa quer preservar estão imagens e informações sobre familiares, especialmente os filhos de Vorcaro, além de conversas e documentos protegidos pelo sigilo profissional, inclusive comunicações com seus advogados.

A defesa argumenta que a publicidade processual não pode resultar na exposição de informações privadas sem interesse investigativo.

O pedido foi feito após Fachin assumir a relatoria do julgamento sobre as conversas entre Vorcaro e Alexandre de Moraes, marcado para terça-feira (15).

O presidente do STF também determinou que a PF informasse quem mantém a custódia do celular do banqueiro e qual o estado do material extraído do aparelho. Na última sexta-feira (11), os ministros Cristiano Zanin e Gilmar Mendes pediram acesso à cópia integral dos dados para embasar a análise do caso.

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