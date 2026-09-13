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Política | Notícia

Candidatos à Presidência têm mudanças de agenda e movimentações neste domingo (13)

Presidenciáveis comentaram o cenário político, apresentaram novas propostas e comentam sobre a reta final da campanha eleitoral durante o domingo

Por Alice Lins Publicado em 13/09/2026 às 22:19
Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Renan Santos, Romeu Zema e Augusto Cury
Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Renan Santos, Romeu Zema e Augusto Cury - Agência O Dia/TheNews2-Estadão Conteúdo/Divulgação

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Os candidatos à Presidência da República tiveram agendas distintas neste domingo (13), com compromissos de campanha, manifestações sobre o cenário político e atividades nas redes sociais.

Flávio Bolsonaro

O comando de campanha de Flávio Bolsonaro (PL) cancelou as agendas do candidato previstas para este domingo em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Segundo nota divulgada à imprensa e aos organizadores dos atos, a decisão ocorreu em razão dos últimos acontecimentos e das fortes chuvas que atingiram a região durante o fim de semana.

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Os compromissos em Presidente Prudente serão remarcados. Sem agenda pública, Flávio passou o domingo com a família, em Brasília.

Ronaldo Caiado

O candidato Ronaldo Caiado (PSD) recebeu alta neste domingo do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde estava internado desde quinta-feira (10). Ao deixar a unidade, o ex-governador de Goiás criticou a crise envolvendo os três Poderes e afirmou que o próximo presidente terá o desafio de reordenar as instituições brasileiras.

Caiado também declarou que, se eleito, pretende indicar quatro mulheres para vagas no Supremo Tribunal Federal (STF). Entre os nomes citados está o da ex-procuradora-geral da República Raquel Dodge, que, segundo ele, teria o perfil necessário para integrar a Corte.

Romeu Zema

O candidato Romeu Zema (Novo) não teve agenda pública divulgada neste domingo.

Augusto Cury

Augusto Cury (Avante) publicou nas redes sociais registros de uma visita ao Mercado Municipal de São Paulo e da participação no Summer Beats 2026, festival católico realizado na capital paulista. Neste domingo, uma entrevista concedida pelo candidato à Record também foi exibida no programa Domingo Espetacular.

Na conversa, Cury afirmou que, se eleito, pretende doar mensalmente o salário recebido como presidente a duas microempresas e escolas públicas. Atualmente, a remuneração bruta do presidente da República é de R$ 46.366,19.

Renan Santos

O candidato Renan Santos (Missão) realizou uma live no Instagram para anunciar os próximos passos da campanha e divulgou a agenda da "Futuro Glorioso Tour", que percorrerá diferentes cidades das regiões Sul e Sudeste.

A programação começa em 16 de setembro, em Cascavel (PR), e segue por Caxias do Sul (RS), Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), Curitiba (PR), Sorocaba (SP) e Campinas (SP). Na sequência, a tour passa por Ribeirão Preto (SP), Uberlândia (MG), Belo Horizonte (MG), Vitória (ES), Juiz de Fora (MG) e Rio de Janeiro (RJ), com atividades previstas até 30 de setembro.

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Alice Lins

alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo, produção de TV,

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