fechar
Política | Notícia

STF: Fachin assume relatoria de ação sobre conversas entre Moraes e Vorcaro

Ministro também determinou a remessa da íntegra das investigações sobre o Banco Master e o INSS, relatados por Mendonça, para a presidência

Por Estadão Conteúdo Publicado em 12/09/2026 às 21:51
Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin
Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin - Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, tirou neste sábado, 12, o ministro André Mendonça da relatoria de processo que trata de diálogos entre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes e assumiu o caso. Ele também determinou a remessa da íntegra das investigações sobre o Banco Master e sobre os descontos indevidos nos benefícios do INSS - ambos relatados por Mendonça - para a Presidência, mas não assumiu a relatoria desses casos.

A mudança, segundo o despacho publicado na noite deste sábado, 12, considera a possível incidência de artigo do Código de Processo Civil (CPC) que prevê o impedimento do juiz.

"Considerando a possibilidade de o resultado da deliberação da PET 16.662 ensejar a aplicação do art. 144, IV, do Código de Processo Civil, determino, com fundamento no art. 13, XV, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, à Secretaria Judiciária, que substitua a relatoria da PET 16.662 para a Presidência do Supremo Tribunal Federal", diz o documento.

Em 9 de setembro, Fachin já havia determinado a suspensão de investigações de integrantes do Supremo e exigiu a remessa preliminar dos procedimentos à Presidência. Essa decisão foi cumprida hoje por Mendonça.

Leia também

O Brasil pode chegar à terça-feira com uma eleição e sair com outra
Cena Política

O Brasil pode chegar à terça-feira com uma eleição e sair com outra
Proximidade de Lula com o STF arrastou campanha de reeleição para uma crise de ministros que decidiram proteger Moraes
Coluna JC Negócios

Proximidade de Lula com o STF arrastou campanha de reeleição para uma crise de ministros que decidiram proteger Moraes

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.