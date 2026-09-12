Raquel Lyra reúne prefeitos aliados para reforçar mobilização na reta final da campanha: "quando a gente se junta, Pernambuco sente a força"
Entre os prefeitos presentes estavam nomes como Mirella Almeida, de Olinda, Mano Medeiros, de Jaboatão dos Guararapes, Diego Cabral, de Camaragibe
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A menos de um mês da eleição, a governadora de Pernambuco e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), reuniu neste sábado (12) prefeitos aliados para tratar da mobilização na reta final da campanha.
O encontro ocorreu no Mar Hotel, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, e contou também com a participação da vice, Priscila Krause, e dos candidatos ao Senado Túlio Gadêlha (PSD) e Eduardo da Fonte (PSD).
Entre os prefeitos presentes estavam nomes como Mirella Almeida, de Olinda, Mano Medeiros, de Jaboatão dos Guararapes, Diego Cabral, de Camaragibe, Cléber Chaparral, de Surubim, Dra. Cátia, de Jataúba e Pedro Freitas, prefeito de Aliança e presidente da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe).
Raquel destacou a necessidade de atuação conjunta dos aliados nos municípios. “Quando a gente se junta, Pernambuco sente a força!”, afirmou. Em uma publicação sobre a reunião, a governadora disse ter reunido pessoas que conhecem a realidade de cada município e que estão envolvidas na campanha.
"Transformar rua em voto"
A prefeita de Olinda, Mirella Almeida, afirmou que os prefeitos saem do encontro com a missão de intensificar a atuação nas cidades nos próximos dias. “São menos de 23 dias para a campanha, reta final. Cada prefeito sai com a missão de transformar as ruas em voto, diante de todo esse trabalho que Raquel tem feito”, disse.
Segundo Mirella, a reunião também serviu para alinhar a atuação dos gestores na reta final. Ela afirmou que Raquel, por ter sido prefeita, conhece as demandas dos municípios e citou áreas como saúde, educação e infraestrutura.
Mano Medeiros destacou o engajamento dos gestores na campanha. Para ele, a mobilização ganha importância diante da agenda da candidata, que inclui debates, sabatinas, entrevistas e atividades de rua.
“Reta final, na verdade, é isso, é o engajamento, é o compromisso, é a reafirmação de todos os prefeitos com a governadora Raquel”, afirmou Mano. Ele disse ainda que a governadora não conseguirá estar em todos os municípios durante o período e que os prefeitos terão papel na campanha nessas localidades.
De acordo com o prefeito, a agenda de Raquel será dividida entre compromissos de campanha e a presença nas ruas. “O objetivo da reunião é para que a gente avance mais ainda, mesmo na ausência dela na reta da campanha”, afirmou.
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A prefeita de Jataúba, Dra. Cátia, também destacou a mobilização no município. Segundo ela, a campanha já está sendo realizada nas ruas, com participação de diferentes grupos. “A campanha está na rua. Todo mundo de roxo, todo mundo com a camisa, chamando a juventude e todo mundo junto”, disse.
“É time, é parceria e é trabalho de verdade. Cada um com sua força, todos com o mesmo propósito: cuidar da nossa gente e construir um Pernambuco cada vez melhor”, disse a governadora.