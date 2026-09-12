Raquel Lyra reúne prefeitos aliados para reforçar mobilização na reta final da campanha: "quando a gente se junta, Pernambuco sente a força"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Entre os prefeitos presentes estavam nomes como Mirella Almeida, de Olinda, Mano Medeiros, de Jaboatão dos Guararapes, Diego Cabral, de Camaragibe

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A menos de um mês da eleição, a governadora de Pernambuco e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), reuniu neste sábado (12) prefeitos aliados para tratar da mobilização na reta final da campanha.

O encontro ocorreu no Mar Hotel, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, e contou também com a participação da vice, Priscila Krause, e dos candidatos ao Senado Túlio Gadêlha (PSD) e Eduardo da Fonte (PSD).

Encontre seu candidato Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,

cargo e partido em todo o Brasil. Buscar Encontramos 0 resultados Ocultar filtros ▴ UF Todas Pernambuco Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins CARGO Todos Presidente Governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual PARTIDO Todos Selecione um cargo e uma UF para buscar. Ver mais

Entre os prefeitos presentes estavam nomes como Mirella Almeida, de Olinda, Mano Medeiros, de Jaboatão dos Guararapes, Diego Cabral, de Camaragibe, Cléber Chaparral, de Surubim, Dra. Cátia, de Jataúba e Pedro Freitas, prefeito de Aliança e presidente da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe).

Raquel destacou a necessidade de atuação conjunta dos aliados nos municípios. “Quando a gente se junta, Pernambuco sente a força!”, afirmou. Em uma publicação sobre a reunião, a governadora disse ter reunido pessoas que conhecem a realidade de cada município e que estão envolvidas na campanha.

"Transformar rua em voto"



A prefeita de Olinda, Mirella Almeida, afirmou que os prefeitos saem do encontro com a missão de intensificar a atuação nas cidades nos próximos dias. “São menos de 23 dias para a campanha, reta final. Cada prefeito sai com a missão de transformar as ruas em voto, diante de todo esse trabalho que Raquel tem feito”, disse.

Segundo Mirella, a reunião também serviu para alinhar a atuação dos gestores na reta final. Ela afirmou que Raquel, por ter sido prefeita, conhece as demandas dos municípios e citou áreas como saúde, educação e infraestrutura.

Mano Medeiros destacou o engajamento dos gestores na campanha. Para ele, a mobilização ganha importância diante da agenda da candidata, que inclui debates, sabatinas, entrevistas e atividades de rua.

“Reta final, na verdade, é isso, é o engajamento, é o compromisso, é a reafirmação de todos os prefeitos com a governadora Raquel”, afirmou Mano. Ele disse ainda que a governadora não conseguirá estar em todos os municípios durante o período e que os prefeitos terão papel na campanha nessas localidades.

De acordo com o prefeito, a agenda de Raquel será dividida entre compromissos de campanha e a presença nas ruas. “O objetivo da reunião é para que a gente avance mais ainda, mesmo na ausência dela na reta da campanha”, afirmou.

A prefeita de Jataúba, Dra. Cátia, também destacou a mobilização no município. Segundo ela, a campanha já está sendo realizada nas ruas, com participação de diferentes grupos. “A campanha está na rua. Todo mundo de roxo, todo mundo com a camisa, chamando a juventude e todo mundo junto”, disse.

“É time, é parceria e é trabalho de verdade. Cada um com sua força, todos com o mesmo propósito: cuidar da nossa gente e construir um Pernambuco cada vez melhor”, disse a governadora.

