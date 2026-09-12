fechar
Política | Notícia

João Campos percorre cidades do Agreste promete zerar IPVA de motos e ampliar acesso à água

Vamos zerar o IPVA das motos do Estado, vamos trazer água aqui para a região e vamos cuidar do povo, destacou o candidato durante um dos atos

Por JC Publicado em 12/09/2026 às 19:47 | Atualizado em 12/09/2026 às 19:48
João Campos, candidato ao Governo de Pernambuco, durante ato no Agreste
João Campos, candidato ao Governo de Pernambuco, durante ato no Agreste - Edson Holanda

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

João Campos (PSB), candidato ao Governo de Pernambuco, cumpriu neste sábado (12) uma sequência de agendas em quatro municípios do Agreste. Ao lado do candidato a vice-governador, Carlos Costa, e dos candidatos ao Senado Humberto Costa e Marília Arraes, ele participou de carreatas em Orobó, Casinhas, Bom Jardim e Surubim.

A primeira parada foi em Orobó, onde João foi recebido por apoiadores e lideranças locais antes de participar de uma carreata. Na cidade, o candidato apresentou propostas para a região, entre elas a isenção do IPVA para motocicletas e medidas relacionadas ao abastecimento de água.

Eleições 2026

Encontre seu candidato

Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,
cargo e partido em todo o Brasil.

Encontramos 0 resultados

Selecione um cargo e uma UF para buscar.

Edson Holanda
João Campos, candidato ao Governo de Pernambuco, durante ato no Agreste - Edson Holanda

“A partir do ano que vem, Orobó vai ter um amigo governador. Nós vamos zerar o IPVA das motos do Estado de Pernambuco, vamos trazer água aqui para a região e vamos cuidar do povo”, afirmou.

Em Orobó e Casinhas, João também falou sobre problemas de infraestrutura rural. Entre as propostas apresentadas pelo candidato estão a pavimentação e manutenção de estradas vicinais, especialmente em áreas de agricultura familiar, assentamentos, cooperativas e agroindústrias, além da construção e recuperação de passagens molhadas e pontilhões.

Abastecimento de água

Para o abastecimento de água, João citou soluções para comunidades rurais, como cisternas, poços, reservatórios e pequenos sistemas de distribuição. Também mencionou investimentos voltados à segurança hídrica no interior.

O candidato ainda incluiu a agricultura familiar entre as áreas que pretende priorizar. Segundo a proposta apresentada durante a agenda, a ideia é ampliar a assistência técnica, facilitar o acesso ao crédito e apoiar cooperativas e associações.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

“Quem vive aqui no Agreste Setentrional conhece esses problemas de perto. Sabe o que uma estrada ruim representa para quem precisa trabalhar, levar a produção, levar um filho para a escola ou chegar a uma unidade de saúde. E sabe também o peso da falta d'água dentro de casa”, disse.

A terceira parada foi Bom Jardim, onde João participou de outra carreata com aliados e apoiadores. A agenda manteve a campanha nas ruas do Agreste Setentrional ao longo da tarde.

O roteiro foi encerrado em Surubim, à noite, também com uma carreata ao lado de aliados. Com as quatro cidades visitadas, João dedicou o sábado à mobilização da campanha na região.

Leia também

Raquel concentra campanha na Metropolitana e João Campos no interior
POLITICA

Raquel concentra campanha na Metropolitana e João Campos no interior
Ação contra 'fura-teto': Raquel Lyra aciona Justiça Eleitoral contra João Campos após embate sobre salários
ELEIÇÕES 2026

Ação contra 'fura-teto': Raquel Lyra aciona Justiça Eleitoral contra João Campos após embate sobre salários

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.