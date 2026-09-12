João Campos percorre cidades do Agreste promete zerar IPVA de motos e ampliar acesso à água
Vamos zerar o IPVA das motos do Estado, vamos trazer água aqui para a região e vamos cuidar do povo, destacou o candidato durante um dos atos
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João Campos (PSB), candidato ao Governo de Pernambuco, cumpriu neste sábado (12) uma sequência de agendas em quatro municípios do Agreste. Ao lado do candidato a vice-governador, Carlos Costa, e dos candidatos ao Senado Humberto Costa e Marília Arraes, ele participou de carreatas em Orobó, Casinhas, Bom Jardim e Surubim.
A primeira parada foi em Orobó, onde João foi recebido por apoiadores e lideranças locais antes de participar de uma carreata. Na cidade, o candidato apresentou propostas para a região, entre elas a isenção do IPVA para motocicletas e medidas relacionadas ao abastecimento de água.
“A partir do ano que vem, Orobó vai ter um amigo governador. Nós vamos zerar o IPVA das motos do Estado de Pernambuco, vamos trazer água aqui para a região e vamos cuidar do povo”, afirmou.
Em Orobó e Casinhas, João também falou sobre problemas de infraestrutura rural. Entre as propostas apresentadas pelo candidato estão a pavimentação e manutenção de estradas vicinais, especialmente em áreas de agricultura familiar, assentamentos, cooperativas e agroindústrias, além da construção e recuperação de passagens molhadas e pontilhões.
Abastecimento de água
Para o abastecimento de água, João citou soluções para comunidades rurais, como cisternas, poços, reservatórios e pequenos sistemas de distribuição. Também mencionou investimentos voltados à segurança hídrica no interior.
O candidato ainda incluiu a agricultura familiar entre as áreas que pretende priorizar. Segundo a proposta apresentada durante a agenda, a ideia é ampliar a assistência técnica, facilitar o acesso ao crédito e apoiar cooperativas e associações.
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“Quem vive aqui no Agreste Setentrional conhece esses problemas de perto. Sabe o que uma estrada ruim representa para quem precisa trabalhar, levar a produção, levar um filho para a escola ou chegar a uma unidade de saúde. E sabe também o peso da falta d'água dentro de casa”, disse.
A terceira parada foi Bom Jardim, onde João participou de outra carreata com aliados e apoiadores. A agenda manteve a campanha nas ruas do Agreste Setentrional ao longo da tarde.
O roteiro foi encerrado em Surubim, à noite, também com uma carreata ao lado de aliados. Com as quatro cidades visitadas, João dedicou o sábado à mobilização da campanha na região.