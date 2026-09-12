Fachin decide que STF julgue na terça (15) apenas Alexandre de Moraes; sessão de Mendonça será no dia 23

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Presidente do STF adiou para 23 de setembro análise de ação que envolve acusações contra ministro André Mendonça, relator da Operação Compliance Zero

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O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, determinou que a sessão plenária extraordinária da próxima terça-feira (15) se restrinja ao julgamento de investigação ou arquivamento da apuração das mensagens trocadas entre o banqueiro Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes.

Já a decisão sobre o suposto crime de responsabilidade e abuso de autoridade atribuído ao ministro André Mendonça, que levantou o sigilo das mensagens, ficará para 23 de setembro.

Fachin afirmou, neste sábado (12), que a manutenção em pauta apenas da Petição 16.662, que trata das mensagens entre Moraes e Vorcaro, permite delimitar o objeto da discussão no plenário e analisar a questão após a conclusão da fase preliminar de contraditório e esclarecimentos.

Segundo o presidente do STF, as questões relacionadas à Petição 16.704, que envolve alegações de irregularidades em investigações da Polícia Federal e supostas práticas abusivas atribuídas a Mendonça, serão examinadas posteriormente.

Mensagens entre Moraes e Vorcaro

Mensagens trocadas entre Moraes e Vorcaro indicaram pedidos feitos pelo banqueiro para que o ministro atuasse junto ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, com o objetivo de interromper investigações sobre supostas fraudes envolvendo o Banco Master.

As conversas também mencionariam a participação de Moraes na edição de um contrato de R$ 131 milhões entre sua esposa, Viviane Barci de Moraes, e Vorcaro, além de tratativas sobre uma possível saída do banqueiro do Brasil antes de sua prisão.

Outros diálogos teriam tratado de pagamentos ao escritório Barci de Moraes e da autorização de cartões de crédito com limite de R$ 300 mil para os filhos do ministro.

Pedido para julgamento conjunto

O pedido à Presidência do Supremo para que os dois processos fossem analisados em conjunto partiu do próprio Alexandre de Moraes, que argumentou, na ocasião, que a análise conjunta evitaria "risco concreto de decisões contraditórias e de tumulto processual".

Segundo Moraes, Mendonça teria usurpado a direção das investigações conduzidas pelas autoridades policiais, inclusive ao determinar medidas administrativas que teriam comprometido a observância da cadeia de custódia e prejudicado a produção de provas.

Moraes também afirmou que o ministro teria conduzido de forma irregular as tratativas de uma eventual colaboração premiada de Vorcaro e direcionado determinados alvos para investigação, entre eles o próprio Moraes e o presidente do Senado Davi Alcolumbre, por razões pessoais e políticas, inclusive com a indicação prévia de medidas cautelares a serem apresentadas pela Polícia Federal.