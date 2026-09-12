Em agenda no Rio, Flávio Bolsonaro cobra divulgação de investigações sobre Lula, Master e INSS

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Durante agenda eleitoral no Rio de Janeiro, o candidato cobrou esclarecimentos sobre uma reunião que teria tratado da situação do Banco Master

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O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) cobrou neste sábado a divulgação de investigações que, segundo ele, envolvem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, integrantes do governo e o caso dos descontos irregulares em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Durante agenda eleitoral no Rio de Janeiro, o candidato cobrou esclarecimentos sobre uma reunião que teria tratado da situação do Banco Master. "Eu espero muito que venha à tona aquela reunião entre o Augusto Lima, o Vorcaro, o Galípolo, o Haddad e o Lula", afirmou em nota divulgada pela campanha.

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Lula afirmou na quinta-feira (10) em entrevista ao SBT News que, durante o encontro que teve com Vorcaro em dezembro de 2024, disse ao banqueiro que o Banco Master seria investigado com seriedade.

Flávio também pediu a divulgação de documentos relacionados às investigações sobre o INSS e questionou eventual envolvimento de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente.

"Quero saber quanto do dinheiro roubado dos aposentados foi parar na conta do filho do Lula", disse.

O senador também comentou a retirada do sigilo das investigações sobre o financiamento do filme Dark Horse, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele é investigado por suspeitas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, corrupção e outros delitos relacionados à produção. André Mendonça autorizou a apuração após pedido da Polícia Federal, e Flávio nega irregularidades.

Ao tratar da divulgação dos documentos, o candidato afirmou que o episódio reforça sua versão de que não houve irregularidades. "Estou muito tranquilo, o impacto é zero. Está tudo aberto para quem quiser ver", disse.

Segundo a campanha, o candidato iniciou o dia com um encontro com apoiadores e lideranças políticas em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. A agenda também previa compromissos em Macaé, Campos dos Goytacazes e Itaperuna, no Estado.