Ação contra 'fura-teto': Raquel Lyra aciona Justiça Eleitoral contra João Campos após embate sobre salários

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Coligação da governadora aponta descontextualização de dados patrimoniais explorado pelo adversário nas redes sociais e em debate em Caruaru

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A Coligação Pernambuco de Coração, liderada pela governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra, ingressou com uma representação eleitoral no Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) contra o candidato João Campos e a Coligação Frente Popular de Pernambuco pelas acusações de que a gestora seria “fura-teto”.

As acusações, inicialmente feitas durante debate realizado sexta-feira (11/9), em Caruaru, no Agreste do Estado, foram amplamente divulgadas em vídeos no Instagram, anúncios impulsionados e em um site criado durante a campanha. Com a nova ação, a coligação busca assegurar o direito de resposta no perfil oficial do adversário e proibir a republicação dos conteúdos considerados difamatórios.

Segundo a petição, o material publicitário veiculado pelo adversário da governadora busca manipular informações e difamar a candidata ao apresentar premissas descontextualizadas e desmentidas por documentos oficiais da própria Justiça Eleitoral.

A controvérsia ganhou força pública durante o primeiro debate de candidatos ao governo estadual, promovido pela Rádio Cidade 99.7 FM no Teatro do Shopping Difusora, em Caruaru, no Agreste do Estado. Ao rebater uma provocação de Raquel Lyra sobre o caso "fura-fila", João Campos recorreu ao tema salarial e atacou a adversária no microfone.

“Você sabia que a candidata que declarou um real na sua conta corrente recebe três vezes mais do que o salário do governador?”. Na ocasião, o candidato socialista emendou que Raquel teria recebido mais de R$ 1 milhão de forma inconstitucional enquanto o cidadão busca emprego, calculando que os ganhos mensais da governadora ultrapassam R$ 60 mil.

ARGUMENTOS DA ACUSAÇÃO FALAM EM MANIPULAÇÃO

Candidata a reeleição para o Governo de Pernambuco, Raquel Lyra - Paulo César/TV Jornal Interior

Na peça jurídica encaminhada ao TRE-PE, a coligação de Raquel Lyra desmente a acusação sobre seu patrimônio, esclarecendo que o valor de R$ 1,00 é um saldo residual de conta corrente com aplicação automática, enquanto a declaração completa entregue ao TSE soma R$ 359.498,33. A defesa pontua que Raquel é Procuradora do Estado de carreira e optou legalmente por manter a remuneração do cargo efetivo, abrindo mão do subsídio do Executivo com respaldo no artigo 6º da Lei Estadual nº 18.139/2023.

Em trecho da representação, a coligação da candidata critica a manipulação da campanha adversária: "Afirmar que a candidata 'declarou R$ 1 na conta', como síntese do que ela declarou, é apresentar uma linha do documento como se fosse o documento inteiro — linha escolhida precisamente porque, isolada, parece absurda."

Aprofundando a defesa contra o rótulo de "fura-teto", a ação demonstra que o teto constitucional aplicável à carreira de Procurador do Estado corresponde a 100% do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), e não ao salário do governador, conforme fixado na Constituição e consolidado pelo plenário do STF nos Temas 966 e 976 de repercussão geral.

O texto lembra ainda que parcelas indenizatórias e direitos sociais previstos em lei não se submetem ao limite teto. A coligação de Raquel Lyra sintetizou a futilidade da acusação afirmando: "Ora, com as desculpas de estilo, não há teto a furar onde o limite invocado sequer se aplica. Também, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade quando a lei permite."

O FANTASMA DE PAULO CÂMARA USADO MAIS UMA VEZ

Candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos - Paulo César/TV Jornal Interior

O documento jurídico traz também uma contestação de ordem política ao lembrar que a opção pela remuneração do cargo de origem foi praticada pelo ex-governador Paulo Câmara, do mesmo partido de João Campos. A petição destaca que o próprio João Campos serviu como chefe de gabinete de Paulo Câmara e conviveu diretamente com a aplicação dessa mesma regra no Palácio do Campo das Princesas.

Diante disso, a coligação da candidata questiona a coerência do adversário: "Quem conviveu com a mesma regra, no mesmo cargo, no governo que integrou, não pode apresentá-la ao eleitor, anos depois, como privilégio inédito da adversária."

Por fim, a representação pede a concessão de tutela provisória de urgência para determinar a remoção imediata das publicações no Instagram, a indisponibilização do site omaiorsalariodobrasil.com e a suspensão de todo impulsionamento pago, sob pena de multa.

O episódio no debate em Caruaru já havia motivado a comissão de juristas da OAB a conceder, por unanimidade, direito de resposta a Raquel Lyra durante a transmissão ao vivo, por entender que a pecha de "fura-teto" configurou agressão à sua honra.