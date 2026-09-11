Raquel Lyra acusa João Campos de "faltar com a verdade" em embate sobre leitos hospitalares e situação da saúde em PE

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Governadora rebateu crítica sobre fechamento de 1,2 mil leitos, disse que vagas eram da Covid e defendeu investimentos na rede estadual

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A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) acusou João Campos (PSB) de “faltar com a verdade” durante um embate sobre o fechamento de leitos hospitalares e a situação da saúde pública de Pernambuco, nesta sexta-feira (11), durante o debate da Rádio Cidade FM 99.7 em Caruaru.

Acompanhe o debate ao vivo:

O confronto começou após João afirmar que 1,2 mil leitos hospitalares teriam sido fechados durante a atual gestão estadual e questionar Raquel sobre o que diria às famílias que dependem do atendimento na rede pública.

Raquel rebateu a cobrança e afirmou que os leitos citados pelo adversário eram relacionados ao atendimento durante a pandemia da Covid-19.

“Os leitos fechados eram leitos Covid. E todo mundo sabe que depois da Covid precisava fechar leito. Agora a gente está entregando leito. Já entregamos 600 e chegaremos a mais de mil”, declarou.

A governadora também acusou João de apresentar um diagnóstico que, segundo ela, não corresponde aos investimentos realizados pelo Estado.

“Ele falta com a verdade quando fala que a gente não está investindo na saúde, que não começou a trabalhar e que a gente simplesmente fez mais do mesmo”, afirmou.

Raquel disse que encontrou a rede estadual de saúde “absolutamente sucateada” e citou problemas estruturais no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, e no Hospital da Restauração, no Recife. Segundo ela, o governo está requalificando os 27 hospitais estaduais.

“A gente está trocando pneu do carro com o carro andando. No mesmo corredor onde passa a maca, passa o carrinho do pedreiro”, afirmou.

João, por sua vez, disse que a adversária não havia respondido diretamente à cobrança e afirmou que o dado sobre os leitos seria do Ministério da Saúde.

“Lamento que a candidata não tenha respondido por que fechou os 1.200 leitos. Isso é um fato, não é uma opinião, dito pelo Ministério da Saúde”, afirmou.

O candidato do PSB também comparou a gestão estadual à sua passagem pela Prefeitura do Recife. “Nesse mesmo período, enquanto eu estava na Prefeitura, nós abrimos 190 leitos a mais, com orçamento seis vezes menor”, disse.

Na tréplica, Raquel contestou a comparação e respondeu com críticas à saúde municipal da capital.

“Quem ouve o candidato falar pensa que a saúde pública do Recife é uma maravilha. Policlínica Gouveia de Barros fechada há dois anos sem ser entregue”, afirmou.

Raquel também voltou a associar João às administrações anteriores do PSB no Estado. “Todo mundo sabe como recebemos a saúde pública. Do governo do PSB, do qual ele foi chefe de gabinete, e que não investiu um milhão de reais, dois milhões de reais em manutenção do Hospital da Restauração”, declarou.

A governadora citou ainda investimentos de R$ 130 milhões no Hospital da Restauração, a construção de um novo hospital de trauma no Agreste, quatro hospitais da Mulher e o Hospital Mestre Dominguinhos, em Garanhuns, cuja entrega, segundo ela, está prevista para julho de 2027.

Debate realizado e produzido pela Rádio Cidade FM 99,7, Caruaru, Pernambuco.