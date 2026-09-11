Moraes critica 'escolha seletiva' de Mendonça e pede retirada de sigilo de documentos do caso Master
Ministro do STF diz que 180 documentos não foram disponibilizados e pede julgamento conjunto de petições que envolvem sua atuação e a de Mendonça
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O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu nesta sexta-feira (11) ao presidente da Corte, Luiz Edson Fachin, a retirada imediata de todo o sigilo dos documentos relacionados às investigações envolvendo o Banco Master. No ofício, Moraes criticou o que classificou como uma "escolha seletiva" do ministro André Mendonça na liberação dos autos.
Segundo Moraes, Mendonça disponibilizou parcialmente 15 procedimentos, mas deixou de fora 180 peças e documentos digitais. O ministro afirmou ainda que Mendonça seria "diretamente interessado no julgamento" e que a liberação incompleta prejudica a análise das provas.
No documento, Moraes também solicitou que duas petições em tramitação no STF sejam julgadas em conjunto. Uma delas trata das mensagens trocadas entre Daniel Vorcaro e o próprio Moraes. A outra reúne relatórios sobre a atuação de Mendonça nas operações "Sem Desconto" e "Compliance Zero", com alegações de quebra de imparcialidade, improbidade administrativa, crimes de responsabilidade e abuso de autoridade.
A análise da situação de Moraes está prevista para terça-feira (15). Fachin ainda define o rito do julgamento relacionado a Mendonça.
Documentos não disponibilizados
Moraes anexou ao ofício uma tabela comparativa entre as peças registradas no sistema eletrônico do STF e as que foram efetivamente disponibilizadas.
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Inquérito 5026: 61 peças pendentes — 1.025 de 1.086 disponibilizadas;
PET 15556: 54 peças pendentes — 504 de 558 disponibilizadas;
RCL 88121: 35 peças pendentes — 413 de 448 disponibilizadas;
PET 15198: 23 peças pendentes — 1.049 de 1.072 disponibilizadas;
PET 15978: 7 peças pendentes — 392 de 399 disponibilizadas.
De acordo com o ministro, os 15 procedimentos listados somam 4.514 peças no sistema do tribunal, das quais 4.334 foram disponibilizadas. Moraes pediu ainda que a Diretoria de Tecnologia da Informação do STF informe a quantidade exata de procedimentos relacionados à investigação.
Pedido de julgamento conjunto
Moraes também questionou o fato de apenas a petição relacionada à sua atuação ter sido incluída para análise, enquanto a que trata da conduta de Mendonça ficou de fora.
O documento referente a Mendonça reúne relatórios de inteligência da Polícia Federal, que não têm valor probatório, sobre a condução das operações "Sem Desconto" e "Compliance Zero".
Entre as acusações apresentadas contra Mendonça em comunicação feita em 3 de setembro estão a suposta usurpação da direção das investigações policiais, com quebra da cadeia de armazenamento de provas; possíveis irregularidades em tratativas de colaboração premiada; e suposto direcionamento de apurações contra determinados alvos, entre eles o próprio Moraes e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), por motivações pessoais e políticas.
Moraes afirmou ainda que Fachin já havia reconhecido a conexão entre os dois temas para evitar decisões contraditórias.
Diante disso, o ministro formalizou três pedidos ao presidente do STF: o julgamento conjunto das duas petições; a retirada total e irrestrita do sigilo dos procedimentos; e a intimação de todos os ministros do tribunal citados nos autos para que possam prestar esclarecimentos e assegurar suas prerrogativas.
Divergências no STF
O embate ocorre após André Mendonça retirar, na quinta-feira (10), o sigilo das principais apurações envolvendo o Banco Master e Daniel Vorcaro, atendendo a uma solicitação de Fachin.
A decisão, porém, manteve sob sigilo outras frentes de investigação, incluindo apurações relacionadas ao senador Jaques Wagner (PT-BA) e ao financiamento do filme "Dark Horse", cinebiografia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. O caso também envolve conversas entre Vorcaro e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que passaram a ser analisadas pela Polícia Federal.
A disputa tornou públicas divergências entre integrantes do STF, a Procuradoria-Geral da República e a direção-geral da Polícia Federal.