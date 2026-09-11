Mendonça atende pedido de Fachin e retira sigilo do caso Master
Pouco tempo após Fachin fazer a solicitação, Mendonça atendeu e fez a retirada do sigilo. Caso ocorre às vésperas de uma sessão extraordinária do STF
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O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu o pedido do presidente da Corte, Edson Fachin, e retirou o sigilo existente no caso Master. A decisão de Mendonça aconteceu pouco temp depois de Fachin fazer a solicitação.
A decisão cria ainda mais expectativas acerca da sessão extradordinária do STF, marcada para a próxima terça-feira (15).
Mendonça determinou o levantamento do segredo de Justiça da Petição 15.556 e de outros 14 procedimentos relacionados ao caso.
Entre os processos liberados estão dois inquéritos e dezenas de petições em andamento. A liberação inclui os inquéritos de número 5.026 e 5.035, além de uma reclamação e 11 petições que correm no tribunal.
Mendonça também determinou o envio de cópias integrais dos autos. Segundo o despacho, estão sendo adotadas providências administrativas para encaminhar o material, em HD próprio, à Presidência e aos gabinetes dos ministros do STF.
Mendonça é o relator das investigações e, por isso, cabia a ele decidir sobre a retirada do sigilo dos documentos. Fachin solicitou que todos os procedimentos contidos ou relacionados à investigação sejam encaminhados à Presidência e aos gabinetes dos ministros do STF.
O documento foi produzido a pedido de Mendonça e passou a ser questionado por integrantes da Corte. Segundo as reportagens, parte dos ministros considera que a investigação de um integrante do STF deveria ter sido submetida previamente ao plenário.
Mendonça havia retirado o sigilo de mensagens entre Moraes e Vorcaro na semana passada. O material faz parte do relatório da PF e reúne 52 mensagens enviadas pelo ex-banqueiro a um número identificado pelos investigadores como pertencente ao ministro.
Crise no STF
A divulgação do relatório ampliou a crise entre integrantes do Supremo. Moraes pediu a investigação de Mendonça, enquanto o relator determinou o afastamento do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e do diretor de Inteligência Policial, Leandro Almada. As decisões foram posteriormente suspensas por Fachin, que também retirou das mãos de Moraes um inquérito relacionado ao caso.
Na última sexta-feira, Fachin havia retirado o pedido de investigação contra Mendonça do inquérito das fake news e cobrado explicações dos envolvidos. O presidente do STF também determinou que decisões envolvendo ministros da Corte passassem pela Presidência.
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A sessão de terça-feira deverá discutir o processo relacionado às medidas determinadas por Mendonça e a possibilidade de abertura de investigação envolvendo Moraes. O caso será analisado pelo plenário do Supremo.