João Campos acusa Raquel Lyra de receber acima do teto e questiona ‘penduricalhos’ no salário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Durante debate em Caruaru, candidato do PSB afirmou que governadora recebeu mais de R$ 1 milhão acima do teto; equipe divulgou vídeo sobre remuneração

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O candidato João Campos (PSB) acusou a candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), de receber valores acima do teto constitucional durante o mandato. A denúncia foi feita durante o primeiro debate da disputa ao Governo de Pernambuco, realizado pela Rádio Cidade FM 99,7, em Caruaru, nesta quinta-feira (11), e teve como foco os chamados “penduricalhos” incorporados à remuneração da governadora.

Segundo João, Raquel teria recebido mais de R$ 1 milhão acima do limite constitucional. O candidato também questionou a escolha da governadora de receber, enquanto chefe do Executivo estadual, a remuneração referente à carreira de procuradora do Estado.

Encontre seu candidato Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,

cargo e partido em todo o Brasil. Buscar Encontramos 0 resultados Ocultar filtros ▴ UF Todas Pernambuco Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins CARGO Todos Presidente Governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual PARTIDO Todos Selecione um cargo e uma UF para buscar. Ver mais

“Você sabia que a candidata Raquel ‘Fura teto’? Você sabia que a candidata que declarou R$ 1 na sua conta corrente recebe três vezes mais do que o salário do governador? Se colocar tudo o que recebeu nesse período dá mais de 1 milhão de reais de forma inconstitucional”, disse João.

Na sequência, o candidato fez um apelo para que Raquel devolvesse os valores aos cofres públicos.

“Eu queria fazer um apelo à candidata Raquel que ela pudesse devolver ao povo de Pernambuco esses mais de 1 milhão de reais que foram recebidos de forma inconstitucional, furando o teto e afrontando a nossa Constituição”, disse.

Enquanto o debate acontecia, a equipe de João Campos divulgou um vídeo nas redes sociais reforçando a acusação. A peça afirma que Raquel recebe o maior salário entre governadores do país e questiona a remuneração recebida por ela como procuradora do Estado.

No vídeo, a campanha afirma que a governadora teria participado da criação de uma lei que aumentou sua própria remuneração e incorporou “penduricalhos”. Segundo a equipe de João, os valores recebidos por Raquel de forma que considera inconstitucional já ultrapassariam R$ 1,2 milhão.

Em material divulgado pela campanha, João Campos afirma que Raquel recebeu R$ 2,2 milhões em salários e benefícios ao longo do mandato. Dizendo que segundo os dados citados no documento, baseados no Portal da Transparência do Governo de Pernambuco, a governadora recebeu R$ 2.211.744,08 entre janeiro de 2023 e junho de 2026.

A campanha afirma ainda que, desde junho deste ano, Raquel recebe R$ 50,7 mil mensais, além de R$ 10,1 mil em penduricalhos, totalizando cerca de R$ 60,8 mil por mês.

O argumento de João é que Raquel, embora tenha sido eleita governadora, optou pela remuneração de sua carreira efetiva como procuradora do Estado, que é superior ao subsídio fixado para o cargo de governadora, atualmente em R$ 22 mil.

A equipe do candidato sustenta que a Constituição permite que servidores concursados mantenham o vínculo com o órgão de origem durante o mandato eletivo, mas questiona a possibilidade de escolha da maior remuneração. O release também cita o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Pernambuco, segundo o qual o servidor em exercício de mandato eletivo remunerado perde o vencimento do cargo efetivo, com exceções para prefeitos e vereadores.

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo