João Campos acusa Raquel Lyra de receber acima do teto e questiona ‘penduricalhos’ no salário
Durante debate em Caruaru, candidato do PSB afirmou que governadora recebeu mais de R$ 1 milhão acima do teto; equipe divulgou vídeo sobre remuneração
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O candidato João Campos (PSB) acusou a candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), de receber valores acima do teto constitucional durante o mandato. A denúncia foi feita durante o primeiro debate da disputa ao Governo de Pernambuco, realizado pela Rádio Cidade FM 99,7, em Caruaru, nesta quinta-feira (11), e teve como foco os chamados “penduricalhos” incorporados à remuneração da governadora.
Segundo João, Raquel teria recebido mais de R$ 1 milhão acima do limite constitucional. O candidato também questionou a escolha da governadora de receber, enquanto chefe do Executivo estadual, a remuneração referente à carreira de procuradora do Estado.
“Você sabia que a candidata Raquel ‘Fura teto’? Você sabia que a candidata que declarou R$ 1 na sua conta corrente recebe três vezes mais do que o salário do governador? Se colocar tudo o que recebeu nesse período dá mais de 1 milhão de reais de forma inconstitucional”, disse João.
Na sequência, o candidato fez um apelo para que Raquel devolvesse os valores aos cofres públicos.
“Eu queria fazer um apelo à candidata Raquel que ela pudesse devolver ao povo de Pernambuco esses mais de 1 milhão de reais que foram recebidos de forma inconstitucional, furando o teto e afrontando a nossa Constituição”, disse.
Enquanto o debate acontecia, a equipe de João Campos divulgou um vídeo nas redes sociais reforçando a acusação. A peça afirma que Raquel recebe o maior salário entre governadores do país e questiona a remuneração recebida por ela como procuradora do Estado.
No vídeo, a campanha afirma que a governadora teria participado da criação de uma lei que aumentou sua própria remuneração e incorporou “penduricalhos”. Segundo a equipe de João, os valores recebidos por Raquel de forma que considera inconstitucional já ultrapassariam R$ 1,2 milhão.
Em material divulgado pela campanha, João Campos afirma que Raquel recebeu R$ 2,2 milhões em salários e benefícios ao longo do mandato. Dizendo que segundo os dados citados no documento, baseados no Portal da Transparência do Governo de Pernambuco, a governadora recebeu R$ 2.211.744,08 entre janeiro de 2023 e junho de 2026.
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A campanha afirma ainda que, desde junho deste ano, Raquel recebe R$ 50,7 mil mensais, além de R$ 10,1 mil em penduricalhos, totalizando cerca de R$ 60,8 mil por mês.
O argumento de João é que Raquel, embora tenha sido eleita governadora, optou pela remuneração de sua carreira efetiva como procuradora do Estado, que é superior ao subsídio fixado para o cargo de governadora, atualmente em R$ 22 mil.
A equipe do candidato sustenta que a Constituição permite que servidores concursados mantenham o vínculo com o órgão de origem durante o mandato eletivo, mas questiona a possibilidade de escolha da maior remuneração. O release também cita o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Pernambuco, segundo o qual o servidor em exercício de mandato eletivo remunerado perde o vencimento do cargo efetivo, com exceções para prefeitos e vereadores.