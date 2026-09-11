Ivan Moraes se apresenta como alternativa a João Campos e Raquel Lyra no primeiro debate com candidatos ao Governo

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Candidato do PSOL criticou o revezamento de grupos tradicionais no Governo de Pernambuco e defendeu propostas para emprego, segurança e cultura

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Debate realizado e produzido pela Rádio Cidade FM 99,7, Caruaru, Pernambuco.

O candidato Ivan Moraes (PSOL) reforçou as críticas às candidaturas de João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD), que classificou como representantes de grupos tradicionais da política pernambucana, nesta sexta-feira (11), durante o primeiro debate da disputa para o Governo de Pernambuco, realizado pela Rádio Cidade, de Caruaru.

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Ivan se apresentou como uma alternativa à política tradicional e destacou sua trajetória como cidadão vindo da sociedade civil, que entrou na política partidária com o propósito de transformar a forma de fazer política em Pernambuco.

“Aqui não tem nenhum fascista, aqui não tem a extrema-direita. Aqui tem duas candidaturas comuns e tem uma candidatura diferente das iguais, a candidatura de Ivan Moraes, a candidatura que vem sendo construída por muita gente, há muito tempo, com uma candidatura de um cara que vem de organizações da sociedade”, afirmou.

Ao responder sobre o principal problema de Pernambuco, o candidato apontou o que chamou de “revezamento da mesma política” no comando do Estado. Segundo Ivan, grupos ligados a famílias tradicionais se alternam no poder sem representar uma mudança efetiva na condução do governo.

“O principal problema do Estado hoje é o revezamento da mesma política há tanto tempo. São grupos que vêm se revezando no poder desde que eu me entendo por gente. É o pai de um, o pai da outra, tio, parentes. E eu acho que a gente precisa, de fato, ter uma política diferente”, disse.

Ivan também afirmou que João e Raquel apresentam propostas semelhantes e defendeu um governador mais próximo da população.

“A gente vai ver hoje duas candidaturas favoritas revezando-se para ver quem faz mais ou melhor a mesma coisa. Então acredito que o nosso problema é a necessidade que a gente tem de ter uma política diferente, de ter um governador que conhece o bloco de carnaval de dentro do bloco, que pega ônibus, de um governador que sente os problemas que você sente todo dia”, discursou.

Críticas ao “gabinete do ódio”

Em uma rodada de perguntas de jornalistas, Ivan defendeu uma campanha sem agressões e criticou a utilização de estruturas para ataques políticos nas redes sociais.

“Eu não apenas acho que dá para fazer política sem agressão. Eu acho que a política nova, a política que as pessoas querem ver nascer, ela vem de um jeito diferente. Ela vem sem gabinete do ódio”, afirmou.

O candidato também criticou a pressão sobre funcionários terceirizados e comissionados para participação em atos políticos e disse defender uma campanha baseada no engajamento voluntário.

Propostas

Ao falar sobre como pretende conquistar o eleitor indeciso, Ivan citou propostas que, segundo ele, diferenciam sua candidatura das demais. Entre elas, estão a gratuidade do transporte público na Região Metropolitana do Recife, em Caruaru e Petrolina, além de um plano estadual para a cannabis e políticas de incentivo à cultura.

“A gente pode, de verdade, olhando para você, eu também estou indignado com a política e eu tenho proposta nova. Comigo, o governador, você pode ter ônibus de graça na Região Metropolitana do Recife, em Caruaru e Petrolina”, declarou.

Na área cultural, o candidato defendeu o programa Cultura Todo Dia, com recursos para manifestações populares. A proposta, segundo Ivan, também teria como objetivo gerar renda para trabalhadores do setor.

“O programa Cultura Todo Dia, fazendo com que, ao invés de gastar milhões, turistas botarem o dinheiro no bolso e irem embora, a gente gastar esse recurso aqui em Pernambuco, fazendo com que o mestre de Maracatu não tenha que cortar cana, nem a mestra da Ciranda tenha que ser empregada doméstica”, afirmou.

Ivan ainda defendeu um modelo de desenvolvimento baseado na cultura, agricultura, turismo e economia digital, além do incentivo à formação de cooperativas e associações.



