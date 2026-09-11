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Política | Notícia

Flávio Bolsonaro é alvo de investigação da PF sobre financiamento do filme 'Dark Horse'

A investigação foi autorizada em julho pelo ministro André Mendonça, do STF, após solicitação da PF. O caso veio a público nesta sexta (11)

Por JC Publicado em 11/09/2026 às 10:18
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Declarações de Flávio Bolsonaro ocorreram em entrevista à imprensa durante visita ao município de Ponta Grossa (PR), neste sábado, 5 - Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

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O senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) está entre os investigados em um inquérito da Polícia Federal que apura possíveis irregularidades no financiamento do filme Dark Horse, produção sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A investigação foi autorizada em julho pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), após solicitação da PF. O caso veio a público nesta sexta-feira (11), depois que Mendonça retirou o sigilo do procedimento a pedido do presidente do STF, ministro Edson Fachin.

De acordo com a decisão, a PF apura se houve a prática de crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção relacionados aos recursos utilizados para financiar a produção. O inquérito também investiga outros possíveis delitos que, em tese, podem ter sido cometidos por Flávio Bolsonaro no contexto das operações envolvendo o filme.

Os recursos são atribuídos a Daniel Vorcaro, dono do extinto Banco Master. A investigação busca esclarecer as circunstâncias dos repasses, a origem do dinheiro, o valor efetivamente transferido e a destinação dos recursos. Uma das suspeitas levantadas pelos investigadores é de que parte do montante não tenha sido empregada na produção do filme.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) foi consultada sobre a abertura do inquérito e não apresentou objeção. Mendonça determinou também o envio do caso à Polícia Federal para que sejam realizadas diligências que não dependam de autorização judicial.

A apuração sobre o financiamento de Dark Horse ocorre em dois inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal.

O procedimento relatado por André Mendonça concentra-se nos repasses feitos por Vorcaro e procura identificar como as operações foram realizadas, qual era a origem dos valores, quanto foi efetivamente destinado à produção e onde os recursos terminaram.

A investigação inclui a possibilidade de que parte do dinheiro transferido para o projeto tenha sido utilizada para outras finalidades.

 

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