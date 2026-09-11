Flávio Bolsonaro é alvo de investigação da PF sobre financiamento do filme 'Dark Horse'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A investigação foi autorizada em julho pelo ministro André Mendonça, do STF, após solicitação da PF. O caso veio a público nesta sexta (11)

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) está entre os investigados em um inquérito da Polícia Federal que apura possíveis irregularidades no financiamento do filme Dark Horse, produção sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A investigação foi autorizada em julho pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), após solicitação da PF. O caso veio a público nesta sexta-feira (11), depois que Mendonça retirou o sigilo do procedimento a pedido do presidente do STF, ministro Edson Fachin.

De acordo com a decisão, a PF apura se houve a prática de crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção relacionados aos recursos utilizados para financiar a produção. O inquérito também investiga outros possíveis delitos que, em tese, podem ter sido cometidos por Flávio Bolsonaro no contexto das operações envolvendo o filme.

Os recursos são atribuídos a Daniel Vorcaro, dono do extinto Banco Master. A investigação busca esclarecer as circunstâncias dos repasses, a origem do dinheiro, o valor efetivamente transferido e a destinação dos recursos. Uma das suspeitas levantadas pelos investigadores é de que parte do montante não tenha sido empregada na produção do filme.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) foi consultada sobre a abertura do inquérito e não apresentou objeção. Mendonça determinou também o envio do caso à Polícia Federal para que sejam realizadas diligências que não dependam de autorização judicial.

A apuração sobre o financiamento de Dark Horse ocorre em dois inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal.

O procedimento relatado por André Mendonça concentra-se nos repasses feitos por Vorcaro e procura identificar como as operações foram realizadas, qual era a origem dos valores, quanto foi efetivamente destinado à produção e onde os recursos terminaram.

A investigação inclui a possibilidade de que parte do dinheiro transferido para o projeto tenha sido utilizada para outras finalidades.



Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo