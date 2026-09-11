fechar
Política | Notícia

Em sabatina, João Campos mira vitória e diz que candidatura representa "quem mais precisa"

Durante sabatina na TV Nova Nordeste, candidato do PSB abordou a polarização eleitoral, propostas para a saúde e estratégia para um eventual governo

Por Alice Lins Publicado em 11/09/2026 às 22:57
João Campos (PSB), candidato ao governo de Pernambuco
João Campos (PSB), candidato ao governo de Pernambuco - Reprodução/TV Nova Nordeste

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) participou de uma sabatina na TV Nova Nordeste na noite desta sexta-feira (11). Durante a entrevista, o socialista falou sobre a disputa eleitoral, a polarização política e criticou a atual gestão do estado.

Na conversa, o ex-prefeito do Recife fez referência à trajetória do pai, o ex-governador Eduardo Campos, durante a campanha de 2006. Segundo João, Eduardo saiu de cerca de 3% nas pesquisas de intenção de voto e terminou eleito, lembrança que, segundo ele, aumenta a confiança na atual disputa.

Eleições 2026

Encontre seu candidato

Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,
cargo e partido em todo o Brasil.

Encontramos 0 resultados

Selecione um cargo e uma UF para buscar.

"Eu estou muito animado de disputar essa eleição e ter um compromisso com o estado de Pernambuco. Eu estou certo que vamos ganhar as eleições", disse.

Ao comentar a polarização política, João afirmou que pretende apresentar uma candidatura associada à realização das propostas: "A diferença é do time que fala para o time que faz".

João Campos afirmou ainda que, caso seja eleito, pretende evitar que a gestão fique concentrada em críticas às administrações anteriores.

"Eu não vou estar falando mal de ninguém, falando de governos passados. Porque não adianta ficar olhando para trás o tempo todo, ou pegar em quatro anos de mandato e trabalhar no último ano ou perto da eleição", disse.

O socialista também afirmou que pretende priorizar a população mais vulnerável: "Minha candidatura representa o compromisso com o povo de Pernambuco e de quem mais precisa. Entre o grande e o pequeno, eu estou aqui para defender o pequeno".

Leia também

Candidatos ao Senado por Pernambuco apresentam propostas para educação, saúde, segurança e assistência social
ELEIÇÕES 2026

Candidatos ao Senado por Pernambuco apresentam propostas para educação, saúde, segurança e assistência social
Pesquisa Quaest: 55% dos pernambucanos creem na vitória de Raquel já 32% acham que quem ganha é João
POLITICA

Pesquisa Quaest: 55% dos pernambucanos creem na vitória de Raquel já 32% acham que quem ganha é João

Compartilhe

Tags

Imagem de Alice Lins

Alice Lins

alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo, produção de TV,

Siga Alice Lins