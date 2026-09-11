Eduardo Bolsonaro teria orientado gestão de verba, diz PF
PF aponta que mensagens indicam atuação de Eduardo na gestão de recursos enviados aos EUA para produção do filme sobre Jair Bolsonaro
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A Polícia Federal (PF) afirma que o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) orientou como os recursos para o filme Dark Horse, sobre a trajetória do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seriam geridos nos Estados Unidos. Segundo a PF, o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do liquidado Banco Master, foi o responsável por "financiamento ilícito" da produção. Eduardo não foi localizado para comentar.
Vorcaro classificou o aporte no filme como "o mais importante disparado", conforme mensagem enviada por ele ao seu cunhado Fabiano Zettel, apontado como seu operador. O banqueiro reclamou de um atraso no pagamento, afirmando que não poderia se repetir
A PF pediu abertura de inquérito em julho para apurar o financiamento do filme sobre Bolsonaro. As suspeitas foram tornadas públicas ontem.
Assim como o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ), seu irmão Eduardo é investigado. Entre os crimes sob apuração: lavagem de dinheiro, evasão de divisas, corrupção passiva e ativa e organização criminosa.
BENEFICIÁRIOS
A PF quer saber quem foram os beneficiários do recurso e o papel de cada um nas negociações com Vorcaro. A investigação também mira o publicitário Thiago Miranda, interlocutor do banqueiro para assuntos de mídia. Um relatório policial aponta que trocas de mensagens entre Miranda e Vorcaro mostram uma atuação de Eduardo para orientar a utilização do dinheiro enviado pelo banqueiro.
"Em 21/03/2025, Thiago Miranda encaminhou a Daniel Vorcaro captura de tela de conversa atribuída a Eduardo Bolsonaro, na qual eram apresentadas orientações sobre a forma pela qual os recursos poderiam ser geridos nos Estados Unidos, com menção à possibilidade de envio da maior quantidade possível de valores pelo modelo então em curso e referência à disponibilidade de Altieres Santana", diz a PF.
Altieres Santana era um gestor do fundo Havengate, sediado no Texas (EUA) e controlado por Paulo Calixto, advogado de Eduardo Bolsonaro.
Entre fevereiro e setembro de 2025, foram realizadas remessas internacionais que totalizaram US$ 12,3 milhões. O dinheiro saía da empresa Entre Investimentos e Participações Ltda., de Freixo Júnior, e era enviado para o fundo Havengate - que foi criado em 2020 para um projeto imobiliário no Texas que nunca saiu do papel e teve registros cancelados em 2021.
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