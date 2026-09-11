Datafolha: Raquel Lyra tem 47% e João Campos aparece com 42%
Considerando a margem de erro de três pontos para mais ou para menos, Raquel e João estão tecnicamente empatados
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A governadora Raquel Lyra (PSD) aparece com 47% das intenções de voto na disputa pelo Governo de Pernambuco, enquanto o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) tem 42%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (11).
Considerando a margem de erro de três pontos para mais ou para menos, Raquel e João estão tecnicamente empatados.
Considerando a última pesquisa em Pernambuco, divulga em 21 de agosto, Raquel manteve o mesmo percentual de 47%, enquanto João cresceu dois pontos percentuais, saindo de 40% para 42%.
Confira os números:
Raquel Lyra (PSD): 47% (mesma pontuação da pesquisa anterior)
João Campos (PSB): 42% (eram 40%)
Ivan Moraes (PSOL): 1%
Professora Camila (UP): 1%
Renan Hallais (Missão): 1%
Guilherme Fonseca (PSTU): 0%
Victor Assis (PCO): 0%
Professor Jeremias do Banco (Democrata): 0%.
A pesquisa aponta que 6% dos eleitores afirmam votar em branco, nulo ou em nenhum candidato, enquanto 2% estão indecisos.
A lista inclui Jeremias do Banco, cuja candidatura foi indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) e ainda pode ser analisada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Votos válidos
O Datafolha apresentou o cenário considerando apenas os votos válidos. Esse cálculo exclui da conta os votos em branco, nulos e os eleitores que ainda não sabem em quem votar, permitindo visualizar a distribuição dos votos efetivamente atribuídos aos candidatos.
Nessa simulação de votos válidos, Raquel Lyra aparece com 51%, contra 46% de João Campos. Ivan Moraes, Professora Camila e Renan Hallais têm 1% cada. Guilherme Fonseca, Victor Assis e Professor Jeremias do Banco aparecem com 0%.
Nesse cenário com 51%, Raquel Lyra, venceria no primeiro turno.
A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo. Foram entrevistadas 1.204 pessoas entre os dias 8 e 10 de setembro. O número de registro da pesquisa é PE-04411/2026.