Datafolha: Raquel Lyra tem 47% e João Campos aparece com 42%

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Considerando a margem de erro de três pontos para mais ou para menos, Raquel e João estão tecnicamente empatados

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A governadora Raquel Lyra (PSD) aparece com 47% das intenções de voto na disputa pelo Governo de Pernambuco, enquanto o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) tem 42%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (11).

Considerando a margem de erro de três pontos para mais ou para menos, Raquel e João estão tecnicamente empatados.

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Considerando a última pesquisa em Pernambuco, divulga em 21 de agosto, Raquel manteve o mesmo percentual de 47%, enquanto João cresceu dois pontos percentuais, saindo de 40% para 42%.

Confira os números:

Raquel Lyra (PSD): 47% (mesma pontuação da pesquisa anterior)

João Campos (PSB): 42% (eram 40%)

Ivan Moraes (PSOL): 1%

Professora Camila (UP): 1%

Renan Hallais (Missão): 1%

Guilherme Fonseca (PSTU): 0%

Victor Assis (PCO): 0%

Professor Jeremias do Banco (Democrata): 0%.

A pesquisa aponta que 6% dos eleitores afirmam votar em branco, nulo ou em nenhum candidato, enquanto 2% estão indecisos.

A lista inclui Jeremias do Banco, cuja candidatura foi indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) e ainda pode ser analisada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



Votos válidos



O Datafolha apresentou o cenário considerando apenas os votos válidos. Esse cálculo exclui da conta os votos em branco, nulos e os eleitores que ainda não sabem em quem votar, permitindo visualizar a distribuição dos votos efetivamente atribuídos aos candidatos.

Nessa simulação de votos válidos, Raquel Lyra aparece com 51%, contra 46% de João Campos. Ivan Moraes, Professora Camila e Renan Hallais têm 1% cada. Guilherme Fonseca, Victor Assis e Professor Jeremias do Banco aparecem com 0%.

Nesse cenário com 51%, Raquel Lyra, venceria no primeiro turno.

A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo. Foram entrevistadas 1.204 pessoas entre os dias 8 e 10 de setembro. O número de registro da pesquisa é PE-04411/2026.