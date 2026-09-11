Datafolha: Marília tem 18%; Humberto, 16%; Mendonça, 12%; Eduardo, 10%; e Túlio, 5% na disputa pelo Senado
Levantamento mostra que quatro candidatos concentram os maiores percentuais na pesquisa estimulada para as duas vagas ao Senado em Pernambuco
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Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (11) mostra a corrida pelo Senado por Pernambuco acirrada. Duas vagas estão em disputa neste ano e quatro candidatos estão tecnicamente empatados na liderança das intenções de voto.
Na pesquisa estimulada, Marília Arraes (PDT) aparece com 18%; Humberto Costa (PT), com 16%; Mendonça Filho (PL), com 12%; e Eduardo da Fonte (PP), com 10%. Vale lembrar que a margem de erro é de três pontos para mais ou para menos.
Túlio Gadelha (PSD) aparece logo em seguida com 5%. Pastor Gilvan Costa (Democrata) e Carlos Sant’Anna (Novo) têm 2% cada. Paulo Rubem Santiago (Rede), Mariano Macedo (PSTU) e Samuel Timóteo (UP) registram 1% cada. Mailson Neto (PCO) e Gorett Bitu (UP) aparecem com 0%. Brancos, nulos ou nenhum candidato somam 22%, e 10% dos eleitores continuam indecisos.
Já na pesquisa espontânea, em que não mostra aos eleitores a lista dos candidatos, 58% estão indecisos.
A pesquisa, contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, entrevistou 1.204 pessoas entre os dias 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa é PE-04411/2026.
Cada entrevistado foi perguntado sobre quem votaria para a primeira vaga no Senado e, logo após, a segunda vaga.
Primeira vaga
Na disputa pela primeira vaga ao Senado, Marília Arraes (PDT) aparece com 21% das intenções de voto, seguida por Humberto Costa (PT), com 18%, e Mendonça Filho (PL), com 17%. Eduardo da Fonte (PP) soma 8%, enquanto Túlio Gadêlha (PSD) tem 4%.
Pastor Gilvan Costa (Democrata) registra 2%, e Carlos Sant’Anna (Novo), Paulo Rubem Santiago (Rede) e Samuel Timóteo (UP) aparecem com 1% cada. Mariano Macedo (PSTU), Mailson Neto (PCO) e Gorett Bitu (UP) têm 0%. Brancos, nulos ou nenhum candidato somam 19%, e 8% dos entrevistados estão indecisos.
Segunda vaga
Na disputa pela segunda vaga, Marília Arraes também lidera, com 15%, seguida por Humberto Costa (PT), com 13%, e Eduardo da Fonte (PP), com 12%. Mendonça Filho (PL) aparece com 7%, enquanto Túlio Gadêlha (PSD) tem 6%.
Carlos Sant’Anna (Novo), Pastor Gilvan Costa (Democrata), Mariano Macedo (PSTU) e Paulo Rubem Santiago (Rede) registram 2% cada. Samuel Timóteo (UP) e Mailson Neto (PCO) têm 1% cada, enquanto Gorett Bitu (UP) aparece com 0%. Brancos, nulos ou nenhum candidato representam 25%, e 12% dos eleitores estão indecisos.