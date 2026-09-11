Datafolha: em possível 2º turno, Raquel Lyra tem 51% contra 44% de João Campos
Segundo pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta (11), na simulação de segundo turno, a governadora aparece à frente do ex-prefeito do Recife
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A governadora Raquel Lyra (PSD) aparece à frente do candidato João Campos (PSB) na disputa pelo Governo de Pernambuco, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (11). Em um possível segundo turno, é mostrado vantagem de Raquel sobre o ex-prefeito do Recife.
No cenário testado pelo instituto, Raquel tem 51% das intenções de voto, enquanto João soma 44%. A diferença, de sete pontos percentuais, está acima da margem de erro da pesquisa, que é de três pontos para mais ou para menos.
Outros 4% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos. Já 1% não soube responder.
Contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, a pesquisa ouviu 1.204 eleitores entre os dias 8 e 10 de setembro. O levantamento tem margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.
A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número PE-04411/2026.
Rejeição
A pesquisa também mediu a rejeição dos candidatos, perguntando em quem os entrevistados não votariam de jeito nenhum. João Campos aparece com o maior índice, citado por 32% dos eleitores, mesmo percentual registrado na pesquisa anterior, divulgada em 21 de agosto.
Raquel Lyra vem em seguida, com 29%. O índice também permaneceu estável em relação ao levantamento de agosto.
Na sequência aparecem Renan Hallais, com 22%; Ivan Moraes, com 20%; Guilherme Fonseca, com 18%; Victor Assis, com 17%; Professor Jeremias do Banco, com 15%; e Professora Camila, com 13%.
A pesquisa aponta ainda que 3% dos entrevistados afirmam não rejeitar nenhum dos candidatos, enquanto outros 3% dizem que não votariam em nenhum deles. O percentual dos que não souberam responder foi de 6%.