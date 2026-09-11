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Política | Notícia

Datafolha: em possível 2º turno, Raquel Lyra tem 51% contra 44% de João Campos

Segundo pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta (11), na simulação de segundo turno, a governadora aparece à frente do ex-prefeito do Recife

Por Alice Lins Publicado em 11/09/2026 às 17:54 | Atualizado em 11/09/2026 às 18:32
Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB)
Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB) - Beto Figueiroa/Edson Holanda

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A governadora Raquel Lyra (PSD) aparece à frente do candidato João Campos (PSB) na disputa pelo Governo de Pernambuco, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (11). Em um possível segundo turno, é mostrado vantagem de Raquel sobre o ex-prefeito do Recife.

No cenário testado pelo instituto, Raquel tem 51% das intenções de voto, enquanto João soma 44%. A diferença, de sete pontos percentuais, está acima da margem de erro da pesquisa, que é de três pontos para mais ou para menos.

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Outros 4% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos. Já 1% não soube responder.

Contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, a pesquisa ouviu 1.204 eleitores entre os dias 8 e 10 de setembro. O levantamento tem margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número PE-04411/2026.

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Rejeição

A pesquisa também mediu a rejeição dos candidatos, perguntando em quem os entrevistados não votariam de jeito nenhum. João Campos aparece com o maior índice, citado por 32% dos eleitores, mesmo percentual registrado na pesquisa anterior, divulgada em 21 de agosto.

Raquel Lyra vem em seguida, com 29%. O índice também permaneceu estável em relação ao levantamento de agosto.

Na sequência aparecem Renan Hallais, com 22%; Ivan Moraes, com 20%; Guilherme Fonseca, com 18%; Victor Assis, com 17%; Professor Jeremias do Banco, com 15%; e Professora Camila, com 13%.

A pesquisa aponta ainda que 3% dos entrevistados afirmam não rejeitar nenhum dos candidatos, enquanto outros 3% dizem que não votariam em nenhum deles. O percentual dos que não souberam responder foi de 6%.

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Alice Lins

alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo, produção de TV,

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