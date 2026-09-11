Datafolha: Aprovação de Raquel Lyra chega a 65%
Governadora tem 48% de avaliação positiva da gestão, enquanto 20% classificam governo como ruim ou péssimo
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A governadora Raquel Lyra (PSD) tem o trabalho aprovado por 65% dos pernambucanos, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (11).
Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada em 21 de agosto, a aprovação de Raquel oscilou de 66% para 65%.
Já a desaprovação passou de 29% para 31%. O percentual dos entrevistados que não souberam ou não opinaram caiu de 5% para 4%.
Avaliação da gestão
Entre os entrevistados, 48% classificaram a administração estadual como ótima ou boa. O resultado representa uma redução de dois pontos percentuais em relação ao levantamento anterior, quando a avaliação positiva era de 50%.
Confira os números:
Ótima ou boa: 48% (eram 50%);
Regular: 30% (eram 30%);
Ruim ou péssima: 20% (eram 18%);
Não sabe: 2% (eram 2%).
A pesquisa foi realizada pelo Datafolha entre os dias 8 e 10 de setembro, com 1.204 entrevistados. O levantamento foi contratado pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-04411/2026.