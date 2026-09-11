Datafolha: Aprovação de Raquel Lyra chega a 65%

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Governadora tem 48% de avaliação positiva da gestão, enquanto 20% classificam governo como ruim ou péssimo

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A governadora Raquel Lyra (PSD) tem o trabalho aprovado por 65% dos pernambucanos, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (11).

Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada em 21 de agosto, a aprovação de Raquel oscilou de 66% para 65%.

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Já a desaprovação passou de 29% para 31%. O percentual dos entrevistados que não souberam ou não opinaram caiu de 5% para 4%.

Avaliação da gestão

Entre os entrevistados, 48% classificaram a administração estadual como ótima ou boa. O resultado representa uma redução de dois pontos percentuais em relação ao levantamento anterior, quando a avaliação positiva era de 50%.

Confira os números:

Ótima ou boa: 48% (eram 50%);

Regular: 30% (eram 30%);

Ruim ou péssima: 20% (eram 18%);

Não sabe: 2% (eram 2%).

A pesquisa foi realizada pelo Datafolha entre os dias 8 e 10 de setembro, com 1.204 entrevistados. O levantamento foi contratado pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-04411/2026.

