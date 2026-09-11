Campanha de Raquel Lyra rebate João Campos e nega que governadora receba acima do teto constitucional

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Equipe da candidata afirma que ela optou por receber apenas remuneração de procuradora do Estado, sem acúmulo ou soma de salários

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A campanha da governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) rebateu, nesta sexta-feira (11), a acusação feita pelo candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) durante debate na Rádio Cidade FM 99,7, em Caruaru, no Agreste..

João afirmou que Raquel teria recebido mais de R$ 1 milhão acima do teto constitucional durante o período à frente do Estado e defendeu que os valores fossem devolvidos.

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Em nota, a campanha negou a acusação e afirmou que Raquel não recebe remuneração acima do teto constitucional. Segundo a equipe, ao assumir o governo, a governadora optou por não receber o subsídio referente ao cargo de chefe do Executivo estadual e manteve exclusivamente a remuneração do cargo efetivo de procuradora do Estado, obtido por concurso público.

“Não procede a acusação de que a governadora Raquel Lyra recebe remuneração acima do teto constitucional”, afirmou a campanha.

De acordo com a nota, não existe acúmulo de salários ou soma de remunerações no caso da governadora. A nota cita o artigo 6º da Lei Estadual nº 18.139/2023, que, segundo a campanha, permite a opção adotada por Raquel.

A legenda afirma ainda que a norma foi aprovada pela Assembleia Legislativa de Pernambuco e permanece em vigor.

Campanha acusa João de tentar confundir eleitor

A manifestação ocorreu horas depois do confronto entre os dois candidatos no primeiro debate da disputa pelo Governo de Pernambuco. Ao questionar Raquel sobre sua remuneração, João afirmou que ela receberia cerca de três vezes o salário de governador e que haveria “indícios claros de inconstitucionalidade”.

O candidato também pediu que a governadora devolvesse mais de R$ 1 milhão que, segundo ele, teriam sido recebidos acima do limite constitucional.

A campanha de Raquel classificou a acusação como falsa e afirmou que João estaria apresentando a remuneração da governadora como se houvesse acúmulo de salários.

“A tentativa de apresentar uma única remuneração como acúmulo é falsa e busca confundir o eleitor”, declarou o PSD.

A nota encerra defendendo que o debate eleitoral seja concentrado em áreas como saúde, educação e segurança. “Pernambuco precisa discutir o que realmente importa: creches, hospitais, segurança e resultados”, afirmou a campanha, acrescentando que Raquel está preparada para discutir essas pautas durante a eleição.

