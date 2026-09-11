"As bets facilitam a lavagem de dinheiro", diz Raquel Lyra durante sabatina
Em sabatina da Veja, candidata à reeleição critica expansão das apostas, rebate acusações de João Campos e defende resultados da sua gestão
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A candidata à reeleição ao Governo de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), criticou duramente o avanço das apostas esportivas no estado durante sabatina da Veja e afirmou que as chamadas bets podem contribuir para a lavagem de dinheiro e o fortalecimento do crime organizado.
Em participação remota, a governadora também negou qualquer relação com um suposto “gabinete do ódio” contra o adversário João Campos (PSB), disse ter acionado a Justiça para investigar ataques à sua campanha e aproveitou a entrevista para defender os resultados de sua gestão e apresentar as prioridades para um eventual segundo mandato.
Críticas às bets
Ex-delegada da Polícia Federal, Raquel afirmou que é contrária às bets desde o processo de regulamentação do setor e disse enxergar dois problemas principais relacionados à atividade: a possibilidade de utilização das plataformas para lavagem de dinheiro e os impactos sociais provocados pelo vício em apostas.
“As bets facilitam a lavagem de dinheiro, para cristalização do crime organizado no país”, declarou. Segundo ela, a experiência na Polícia Federal permite identificar os riscos associados ao setor. A candidata também citou o endividamento e os efeitos sobre as famílias como consequências da expansão das apostas.
Raquel direcionou parte das críticas ao adversário João Campos e à gestão dele na Prefeitura do Recife. Segundo a governadora, o município reduziu impostos para empresas de apostas após a regulamentação do setor, deixando de arrecadar recursos que poderiam ser utilizados em áreas como saúde e mobilidade.
Ela também acusou a administração municipal de ter permitido a associação de empresas de apostas a espaços e eventos públicos. Entre os exemplos citados, mencionou parques, festas e o Galo da Madrugada. “O candidato adversário, que foi prefeito do Recife, baixou impostos de bets no começo, logo que as bets foram regulamentadas”, afirmou.
“Gabinete do ódio”
A governadora foi questionada sobre as acusações feitas pelo candidato do PSB, que havia atribuído a ela o comando de uma estrutura responsável pela disseminação de ataques e desinformação contra adversários.
Raquel negou a acusação e afirmou que seu grupo político também seria alvo de uma rede de perfis e robôs. “Eu não lidero o gabinete do ódio”, respondeu. A candidata disse ter solicitado investigação e apresentado uma interpelação criminal para que sejam identificados os responsáveis pelas acusações.Segundo Raquel, haveria uma estrutura próxima à campanha adversária operando perfis destinados a atingir sua imagem. “Já tentaram atacar minha família e já o fizeram”, disse.
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A candidata defendeu que as denúncias apresentadas durante a campanha sejam investigadas pelas instituições responsáveis e afirmou que nenhum agente político deve estar acima da lei. Para Raquel, a discussão eleitoral deveria se concentrar nos problemas enfrentados pelos pernambucanos.
Água
Ao tratar das questões estaduais, Raquel apresentou o abastecimento de água como uma das principais prioridades de sua gestão e de um eventual segundo mandato. A candidata afirmou que o governo garantiu R$ 8 bilhões em investimentos para o setor por meio de recursos próprios, operações de crédito e parcerias com o governo federal.
De acordo com a governadora, mais de 600 mil pessoas passaram a ter acesso à água durante sua administração. Ela afirmou ainda que os recursos já assegurados permitirão avançar para a universalização do abastecimento e do tratamento de esgoto nos próximos cinco anos.
Segurança
Na segurança pública, a candidata foi confrontada com a redução dos indicadores de criminalidade durante sua gestão, mas também com a permanência de uma taxa de homicídios superior à média nacional. Raquel reconheceu que o Estado ainda tem desafios, mas classificou o atual cenário como o melhor momento da segurança pública pernambucana desde 2022.
A governadora atribuiu os resultados ao programa Juntos pela Segurança e aos investimentos em efetivo, equipamentos e inteligência. Segundo ela, cerca de 8 mil agentes de segurança pública já foram nomeados e novas vagas no sistema prisional estão sendo abertas.
Raquel anunciou um novo concurso público para as polícias Militar, Civil e Científica. Também prometeu ampliar o uso de tecnologia e inteligência policial, além do sistema de videomonitoramento.
Sobre feminicídio e violência contra a mulher a governadora afirmou que atualmente existem delegacias com atendimento ininterrupto na Região Metropolitana do Recife, em Caruaru e Petrolina. Também citou a abertura de 39 salas de acolhimento multiprofissional e a ampliação da rede de centros de referência para mulheres vítimas de violência.
Raquel destacou ainda medidas de monitoramento eletrônico de homens submetidos a medidas protetivas e programas de qualificação profissional voltados à autonomia econômica das mulheres.
“Eu sou a primeira mulher governadora de Pernambuco. A minha responsabilidade é ainda maior sobre esse tema”, afirmou.
Saúde
Na saúde, área que vem sendo utilizada pelos adversários para questionar a gestão estadual, Raquel afirmou ter recebido uma rede hospitalar deteriorada e defendeu os investimentos realizados nos últimos anos.
Segundo a candidata, 27 hospitais públicos passaram por obras de reforma, requalificação ou ampliação. Ela também afirmou que mais de 350 mil cirurgias eletivas foram realizadas e que aproximadamente 600 novos leitos foram abertos durante a gestão.
Entre as obras destacadas estão o Hospital da Mulher do Agreste, em Caruaru, e novas unidades voltadas à saúde da mulher em outras regiões do Estado. Raquel também citou a construção do Hospital Mestre Dominguinhos, em Garanhuns, e a aquisição de uma unidade hospitalar privada em Paulista para incorporação à rede pública.
Nacional
No campo político, Raquel evitou assumir uma posição de alinhamento automático com a disputa nacional do PSD, partido que tem Ronaldo Caiado como candidato à Presidência. A governadora afirmou que seu compromisso principal é com Pernambuco e que pretende manter autonomia para tomar decisões de acordo com os interesses do Estado.
“Eu tenho dito sempre que sou Pernambuquista”, declarou. A candidata afirmou que não pretende ser definida pelos rótulos de “lulista” ou “bolsonarista” e que colocará Pernambuco à frente da disputa nacional.