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Política | Notícia

AGU: Jorge Messias enaltece iniciativa de Fachin de pedir retirada de sigilo do caso Master

O chefe da AGU também elogiou a postura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de pedir que as investigações sejam tornadas públicas

Por Estadão Conteúdo Publicado em 11/09/2026 às 7:59 | Atualizado em 11/09/2026 às 8:02
Jorge Messias aceita a missão de derrubar a plataforma Discord, a pedido da primeira-dama
Jorge Messias aceita a missão de derrubar a plataforma Discord, a pedido da primeira-dama - Ricardo Sturket/PR

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O advogado-geral da União, Jorge Messias, elogiou a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, de pedir a retirada do sigilo do inquérito do Banco Master. Segundo Messias, a medida "merece enaltecimento"

"A publicidade é a regra da República. A transparência protege as instituições, assegura igualdade de tratamento aos envolvidos, clareia as escolhas dos cidadãos e permite que a sociedade conheça os fatos sem recortes, versões ou seletividades", escreveu Messias no X, no fim da noite da quinta-feira, 10.

O chefe da AGU também elogiou a postura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de pedir que as investigações sejam tornadas públicas. "Em questões de Estado, a verdade não deve escolher nomes, lados ou conveniências. Instituições republicanas se fortalecem às claras", afirmou.

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