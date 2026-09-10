STF: Fachin pede a Mendonça retirada de sigilo de investigações do caso Master
A medida prevê a manutenção do segredo apenas em diligências cujo sigilo seja considerado necessário para a realização das medidas
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O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, solicitou na noite desta quinta-feira (10) ao ministro André Mendonça a retirada do sigilo das investigações relacionadas ao caso Master que tramitam na Corte, de acordo com reportagens do G1 e do UOL.
A medida prevê a manutenção do segredo apenas em diligências cujo sigilo seja considerado necessário para a realização das medidas.
Mendonça é o relator das investigações e, por isso, cabe a ele decidir sobre a retirada do sigilo dos documentos. Fachin solicitou que todos os procedimentos contidos ou relacionados à investigação sejam encaminhados à Presidência e aos gabinetes dos ministros do STF.
A solicitação ocorre às vésperas de uma sessão extraordinária do STF, marcada para a próxima terça-feira (15). Fachin convocou o plenário para analisar um relatório da Polícia Federal que apontou uma suposta relação entre o ministro Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, preso no âmbito das investigações do caso Master.
O documento foi produzido a pedido de Mendonça e passou a ser questionado por integrantes da Corte. Segundo as reportagens, parte dos ministros considera que a investigação de um integrante do STF deveria ter sido submetida previamente ao plenário.
Mendonça havia retirado o sigilo de mensagens entre Moraes e Vorcaro na semana passada. O material faz parte do relatório da PF e reúne 52 mensagens enviadas pelo ex-banqueiro a um número identificado pelos investigadores como pertencente ao ministro.
Crise no STF
A divulgação do relatório ampliou a crise entre integrantes do Supremo. Moraes pediu a investigação de Mendonça, enquanto o relator determinou o afastamento do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e do diretor de Inteligência Policial, Leandro Almada. As decisões foram posteriormente suspensas por Fachin, que também retirou das mãos de Moraes um inquérito relacionado ao caso.
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Na última sexta-feira, Fachin havia retirado o pedido de investigação contra Mendonça do inquérito das fake news e cobrado explicações dos envolvidos. O presidente do STF também determinou que decisões envolvendo ministros da Corte passassem pela Presidência.
A sessão de terça-feira deverá discutir o processo relacionado às medidas determinadas por Mendonça e a possibilidade de abertura de investigação envolvendo Moraes. O caso será analisado pelo plenário do Supremo.