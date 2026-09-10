Raquel Lyra x João Campos: JC fecha parceria com Rádio Cidade de Caruaru e retransmite primeiro debate ao Governo de Pernambuco

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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O encontro será realizado nesta sexta-feira (11), às 9h, no Agreste, e também conta com a presença do candidato Ivan Moraes, do PSOL

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O Jornal do Commercio fechou parceria com a Rádio Cidade 99.7 FM, de Caruaru, no Agreste, para retransmitir, de forma integral e simultânea, o primeiro debate entre os candidatos ao governo de Pernambuco no primeiro turno das eleições deste ano. O encontro será realizado nesta sexta-feira (11), às 9h.

A transmissão do debate será feita pelo canal do JC no YouTube, o JC Play, e estará disponível no Portal JCPE. Confirmaram presença no debate os candidatos Ivan Moraes (PSOL), João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD).

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O encontro será realizado no Teatro do Shopping Difusora, e será mediado pelo jornalista Vitor Araújo. A programação terá seis blocos, com duração aproximada de duas horas e meia. O Sistema Jornal do Commercio (SJCC) acompanhará presencialmente a chegada dos candidatos e o debate em Caruaru.

Formato do debate

Entre os formatos previstos estão perguntas iguais para todos os candidatos, confrontos diretos entre os participantes, perguntas de jornalistas convidados e questionamentos de representantes de entidades de classe.

A iniciativa permite que os candidatos sejam confrontados diretamente sobre propostas e que o eleitor tenha acesso às posições apresentadas durante o debate. O acompanhamento das propostas e das respostas dos concorrentes também contribui para o direito à informação do eleitorado e para o papel do jornalismo na cobertura do processo eleitoral.

Antes do debate, das 8h às 9h, a Rádio Cidade realiza um programa especial de aquecimento, apresentado pela jornalista Aline Souza. Depois do encontro, a emissora também terá um programa de pós-debate, com análise do desempenho dos candidatos.

O debate com os candidatos ao Governo de Pernambuco promovido pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) está confirmado para o dia 1º de outubro de 2026.

Como chegam João e Raquel para o debate

Candidatos ao governo de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB) - DIVULGAÇÃO

João Campos e Raquel Lyra chegam ao debate em meio a uma campanha marcada por acusações de ataques digitais entre os dois grupos políticos. No cenário eleitoral, a governadora e candidata à reeleição aparece numericamente à frente, mas em uma disputa acirrada.

Pesquisa Quaest divulgada terça-feira (8) aponta Raquel com 43% das intenções de voto, contra 37% de João. Como a margem de erro é de três pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados no primeiro turno. Ivan Moraes (PSOL) aparece com 1%.

O levantamento ouviu 1.302 eleitores presencialmente entre 4 e 7 de setembro, tem nível de confiança de 95% e foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-00285/2026.

Na campanha, Raquel tem defendido a continuidade do mandato e apresentado obras e investimentos realizados durante a atual gestão como parte dos argumentos para a reeleição. João, por sua vez, utiliza a experiência à frente da Prefeitura do Recife como uma das credenciais para a disputa e tem feito críticas à administração estadual, afirmando que Pernambuco vem perdendo competitividade em relação a outros estados do Nordeste. Ivan Moraes se coloca como terceira via, alegando que Raquel e João representam "mais do mesmo" no Estado.

O debate desta sexta-feira coloca dois candidatos frente a frente em um momento de disputa acirrada e com pouco mais de três semanas para o primeiro turno.