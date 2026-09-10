fechar
Política | Notícia

Raquel Lyra x João Campos: JC fecha parceria com Rádio Cidade de Caruaru e retransmite primeiro debate ao Governo de Pernambuco

O encontro será realizado nesta sexta-feira (11), às 9h, no Agreste, e também conta com a presença do candidato Ivan Moraes, do PSOL

Por JC Publicado em 10/09/2026 às 16:09 | Atualizado em 10/09/2026 às 16:11
Candidatos ao governo de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB)
Candidatos ao governo de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB) - Hesíodo Góes/Campanha Raquel Lyra e Marlon Diego/Campanha João Campos

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Jornal do Commercio fechou parceria com a Rádio Cidade 99.7 FM, de Caruaru, no Agreste, para retransmitir, de forma integral e simultânea, o primeiro debate entre os candidatos ao governo de Pernambuco no primeiro turno das eleições deste ano. O encontro será realizado nesta sexta-feira (11), às 9h.

A transmissão do debate será feita pelo canal do JC no YouTube, o JC Play, e estará disponível no Portal JCPE. Confirmaram presença no debate os candidatos Ivan Moraes (PSOL), João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD).

Eleições 2026

Encontre seu candidato

Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,
cargo e partido em todo o Brasil.

Encontramos 0 resultados

Selecione um cargo e uma UF para buscar.

O encontro será realizado no Teatro do Shopping Difusora, e será mediado pelo jornalista Vitor Araújo. A programação terá seis blocos, com duração aproximada de duas horas e meia. O Sistema Jornal do Commercio (SJCC) acompanhará presencialmente a chegada dos candidatos e o debate em Caruaru.

Formato do debate

Entre os formatos previstos estão perguntas iguais para todos os candidatos, confrontos diretos entre os participantes, perguntas de jornalistas convidados e questionamentos de representantes de entidades de classe.

A iniciativa permite que os candidatos sejam confrontados diretamente sobre propostas e que o eleitor tenha acesso às posições apresentadas durante o debate. O acompanhamento das propostas e das respostas dos concorrentes também contribui para o direito à informação do eleitorado e para o papel do jornalismo na cobertura do processo eleitoral.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Antes do debate, das 8h às 9h, a Rádio Cidade realiza um programa especial de aquecimento, apresentado pela jornalista Aline Souza. Depois do encontro, a emissora também terá um programa de pós-debate, com análise do desempenho dos candidatos.

O debate com os candidatos ao Governo de Pernambuco promovido pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) está confirmado para o dia 1º de outubro de 2026.

Como chegam João e Raquel para o debate

DIVULGAÇÃO
Candidatos ao governo de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD) e João Campos (PSB) - DIVULGAÇÃO

João Campos e Raquel Lyra chegam ao debate em meio a uma campanha marcada por acusações de ataques digitais entre os dois grupos políticos. No cenário eleitoral, a governadora e candidata à reeleição aparece numericamente à frente, mas em uma disputa acirrada.

Pesquisa Quaest divulgada terça-feira (8) aponta Raquel com 43% das intenções de voto, contra 37% de João. Como a margem de erro é de três pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados no primeiro turno. Ivan Moraes (PSOL) aparece com 1%.

O levantamento ouviu 1.302 eleitores presencialmente entre 4 e 7 de setembro, tem nível de confiança de 95% e foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-00285/2026.

Na campanha, Raquel tem defendido a continuidade do mandato e apresentado obras e investimentos realizados durante a atual gestão como parte dos argumentos para a reeleição. João, por sua vez, utiliza a experiência à frente da Prefeitura do Recife como uma das credenciais para a disputa e tem feito críticas à administração estadual, afirmando que Pernambuco vem perdendo competitividade em relação a outros estados do Nordeste. Ivan Moraes se coloca como terceira via, alegando que Raquel e João representam "mais do mesmo" no Estado.

O debate desta sexta-feira coloca dois candidatos frente a frente em um momento de disputa acirrada e com pouco mais de três semanas para o primeiro turno.

Leia também

PT inicia ofensiva contra André Mendonça que envolve Lula e pede apoio de militantes
ELEIÇÕES 2026

PT inicia ofensiva contra André Mendonça que envolve Lula e pede apoio de militantes
Em eleição muito disputada, Raquel e João terão dificuldade de eleger dois senadores
POLITICA

Em eleição muito disputada, Raquel e João terão dificuldade de eleger dois senadores

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.