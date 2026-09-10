Raquel Lyra alfineta aliados de João Campos por embates na Alepe

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Em sabatina da Acic/Asa Branca, em Caruaru, Raquel defendeu balanço da gestão e reforçou propostas para saúde, segurança, educação, obras e empregos

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A governadora Raquel Lyra (PSD), candidata à reeleição, voltou a afirmar que os conflitos durante seu mandato com a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) foram provocados não por problemas na relação dela com a Casa, mas por interesses políticos de “alguns”, se referindo ao campo adversário liderado por João Campos (PSB), ligado a parte dos deputados estaduais que compõem a atual legislatura.

“Não tinha a ver com a minha relação com a Assembleia Legislativa. Tinha a ver com o interesse de alguns, que determinavam o calendário de votação, e vocês sabem de quem são aliados, para atrasar o desenvolvimento em Pernambuco. Não é sobre mim. Eu sempre falei sobre isso. Era sobre não permitir que o nosso governo acontecesse”, criticou atribuindo o impasse dos atrasos na votação de empréstimos e do orçamento a interesses de grupos políticos.

Encontre seu candidato Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,

cargo e partido em todo o Brasil. Buscar Encontramos 0 resultados Ocultar filtros ▴ UF Todas Pernambuco Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins CARGO Todos Presidente Governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual PARTIDO Todos Selecione um cargo e uma UF para buscar. Ver mais

Durante a sabatina do Projeto Diálogo com os Candidatos, promovida pela Acic/Asa Branca, nesta quarta-feira (10), em Caruaru, a governadora também defendeu o balanço de sua gestão e afirmou que chega à campanha com uma carteira de projetos para um eventual segundo mandato.

A governadora defendeu ainda que, apesar das dificuldades no Legislativo, manteve os projetos de governo e buscou articulação com outras esferas. A candidata ainda discursou que quando as matérias chegaram ao plenário, foram aprovadas por unanimidade. Raquel também aproveitou o momento para reforçar uma imagem de independência política e associar a atuação do governo à defesa de seus princípios.

“Não tem qualquer jogo para mim para estar no poder. Afinal de contas, eu estou no poder para servir ao meu povo. Eu não estou aqui para fazer negócios. Todo mundo sabe disso. Eu sou uma governadora trabalhadora, honesta, que entrega Pernambuco”, afirmou.

Capacidade de investimento

Governadora de Pernambuco e candidata à reeleição, Raquel Lyra - Beto Figueiroa

Ao falar sobre seu governo, Raquel apresentou como principal argumento para a reeleição a recuperação da capacidade de investimento do Estado. Segundo ela, Pernambuco saiu de uma situação fiscal considerada crítica, passando da classificação CAPAG-C para CAPAG-B, o que permitiu a contratação de operações de crédito e a ampliação dos investimentos.

A governadora disse que o Estado deve chegar ao fim do mandato com R$ 26 bilhões aplicados em obras públicas e disse que a participação dos investimentos na receita corrente líquida deve sair de uma média de 3% para 13%.

“Eu resgatei a capacidade do Estado de Pernambuco de investimento. Pegamos o Estado com o CAPAG-C, levamos para a CAPAG-B e conseguimos operações de crédito em bancos nacionais e internacionais. Esse é o dinheiro que está me permitindo chegar a este ano, contando os quatro anos do nosso governo, com R$ 26 bilhões de investimento em obra”, afirmou.

Gestão

Na saúde, a gestora destacou a reabertura do Hospital da Mulher do Agreste, com R$ 65 milhões em investimentos, e a ampliação de serviços no interior, como hemodinâmica em Serra Talhada e cirurgias ortopédicas em Arcoverde e Garanhuns. Também citou mais de 350 mil cirurgias eletivas pelo Cuida-PE.

Na educação, Raquel buscou reforçar ter investido mais de R$ 5 bilhões e destacou a construção de 18 escolas técnicas e a ampliação da UPE. “Precisamos formar nossos meninos para os empregos que estão sendo gerados”, disse.

Na segurança, ainda afirmou que mais de 8 mil profissionais foram contratados e que o Estado aplicou mais de R$ 2 bilhões na área. Também anunciou um novo concurso para as forças de segurança nos próximos 30 dias.

“Segurança pública não se faz com discurso. A gente está reduzindo em 20% os feminicídios, em 20% os homicídios e em 40% os crimes contra o patrimônio. Não é discurso. É investimento”, disse.

Geração de emprego e obras

Raquel falou também que Pernambuco registrou mais de 200 mil empregos formais em três anos e meio e que 76 mil CNPJs foram abertos no período. Também destacou a redução do licenciamento ambiental de seis meses para 34 dias.

Na infraestrutura, citou cerca de 3 mil quilômetros de estradas em obras e 1.640 quilômetros de vias novas ou recuperadas, além da BR-232, do Arco Metropolitano e de aeroportos no interior. A governadora também defendeu a retomada da Transnordestina.

Na área hídrica, destacou a chegada de água do São Francisco ao Agreste e a previsão de alcançar mais de 40 municípios na segunda etapa da adutora. Para o saneamento, defendeu a concessão parcial da Compesa e afirmou que serão R$ 23 bilhões em investimentos nos próximos cinco anos.

“Eu quero ser governadora de Pernambuco para garantir água na torneira da casa de toda a população pernambucana, para limpar os rios com saneamento e garantir água na área rural”, declarou.

Ao falar sobre um eventual segundo mandato, Raquel afirmou que pretende concluir projetos já iniciados. “Deu um trabalho danado para arrumar a casa, arrumar as finanças do Estado. Agora nós estamos com o pé no acelerador”, afirmou.