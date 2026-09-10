PF investiga Mario Frias e produtora do filme 'Dark Horse' sobre suposto desvio de emendas

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Emendas do parlamentar teriam sido repassadas a empresas subcontratadas irregularmente e sem comprovação do serviço prestado

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A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (10) a Operação Make Up para investigar um suposto esquema de desvio de recursos públicos que teria relação com o financiamento do filme Dark Horse, baseado na trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. As informações são do blog da jornalista Andréia Sadi, do g1.

A operação cumpre 49 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Distrito Federal. Entre os alvos estão a produtora Karina Gama e o deputado federal Mario Frias (PL-SP), roteirista do filme, que teria indicado uma emenda de R$ 2 milhões para entidades ligadas à Karina. Não há mandados de prisão.

PF apura destino de recursos

O inquérito está sob relatoria do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo a investigação, recursos de emendas parlamentares teriam sido direcionados a uma organização da sociedade civil e, posteriormente, repassados a empresas subcontratadas de forma irregular.

A CGU identificou suspeitas na aplicação da emenda indicada por Mario Frias, incluindo despesas sem comprovação. A PF também aponta movimentações de centenas de milhões de reais entre empresas relacionadas ao caso e investiga possíveis crimes como peculato, falsidade documental, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Karina Ferreira da Gama, dona da Go UP Entertainment Ltd, que produziu o filme, também é presidente do Instituto Conhecer Brasil (ICB). A investigação da PF se debruçou sobre contratos celebrados pelo ICB e pela Academia Nacional de Cultura (ANC), também presidida por Karina, com empresas ligadas a doadores de campanha de Frias ex-assessores parlamentares e ao advogado do deputado.

A apuração identificou indícios de elaboração posterior e retrodatação de contratos, orçamentos e notas fiscais, para conferir aparência de legalidade às operações com emendas perante a Controladoria-Geral da União (CGU). Os investigadores apontam ainda a existência de um fluxo financeiro circular entre o parlamentar, as entidades, as empresas contratadas e a produtora Go Up Entertainment. As movimentações somaram R$ 19 milhões entre novembro e dezembro de 2025.

Além da operação desta quinta, o ICB é investigado pelo Ministério Público de São Paulo e pela Polícia Civil por causa de um contrato de R$ 108 milhões com a Prefeitura de São Paulo para instalação de pontos gratuitos de wi-fi em áreas periféricas.

O acordo previa 5 mil pontos, mas somente cerca de 3.200 haviam sido instalados, segundo as informações reunidas pelo g1. O contrato também teve pelo menos três aditivos, e o Ministério Público apura possíveis irregularidades na contratação.

Repasses de Vorcaro

O financiamento de Dark Horse também é investigado em um outro procedimento no STF, relatado pelo ministro André Mendonça. A apuração envolve transferências feitas pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro após pedidos do senador Flávio Bolsonaro (PL).

Mensagens e um áudio revelados pelo Intercept Brasil em maio mostraram Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro a Vorcaro para financiar o filme. Segundo informações citadas pelo g1, o ex-banqueiro teria repassado ao menos R$ 61 milhões em 2025.

Parte dos valores teria sido enviada para o fundo Havengate, nos Estados Unidos, administrado pelo advogado Paulo Calixto, ligado ao ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-RJ).

Um dos principais elementos novos da apuração é o depoimento de Antonio Carlos Freixo Junior, conhecido como "Mineiro". Dono da Entre Investimentos, ele firmou acordo de colaboração premiada e teve o acordo homologado por André Mendonça na quarta-feira (9).

Segundo o blog da Andréia Sadi, Mineiro relatou ter realizado sete repasses ao fundo Havengate, registrados como "subscrições de cotas", entre janeiro e setembro de 2025. As operações somaram US$ 12,333 milhões, cerca de R$ 62,8 milhões na cotação de setembro daquele ano.

Um dos pagamentos, de US$ 1,666 milhão, teria sido feito em setembro. A informação contraria a versão de Flávio Bolsonaro de que o último repasse de Vorcaro havia ocorrido em maio. A PF investiga agora se os recursos foram integralmente utilizados em Dark Horse, como afirmam Flávio Bolsonaro e a produtora Go Up, ou se parte do dinheiro teve outra destinação.

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