PF apreende sete armas com Mario Frias em endereço diferente do registro e vai apurar posse ilegal

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O arsenal incluía quatro pistolas, um revólver, uma carabina e uma espingarda. A PF apura desvios de emendas parlamentares envolvendo "Dark Horse"

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A Polícia Federal apreendeu sete armas de fogo com o deputado federal Mario Frias (PL-SP) em Brasília, na operação deflagrada nesta quinta-feira, 10, para apurar desvios de emendas parlamentares envolvendo o filme "Dark Horse", sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

As armas estavam registradas em nome de Mario Frias perante as autoridades competentes, mas foram encontradas em um endereço diferente do que constava nos registros oficiais.

Por isso, a PF vai apurar suspeitas da posse ilegal de arma de fogo. O parlamentar ainda não se manifestou.

O arsenal do deputado incluía quatro pistolas, um revólver, uma carabina e uma espingarda.

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Expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino, os mandados estão sendo cumpridos em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Ceará e no Distrito Federal.

Em 2024, Mario Frias destinou R$ 2 milhões em emendas parlamentares ao Instituto Conhecer Brasil (ICB), presidido por Karina da Gama.

A investigação da PF se debruçou sobre contratos celebrados pelo ICB e pela Academia Nacional de Cultura (ANC), também presidida por Karina, com empresas ligadas a doadores de campanha de Frias, ex-assessores parlamentares e ao advogado do deputado. Segundo os investigadores, há suspeitas de que parte desses contratos tenha sido simulada ou fraudulenta.

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