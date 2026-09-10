João Campos assume compromissos com peritos, agentes de trânsito e policiais em debate do Sinpol
Governadora não compareceu ao encontro, que teve reivindicações sobre reajuste, carreira policial, enquadramento e atuação no trânsito
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O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) assumiu, nesta quinta-feira (10), compromissos com demandas de policiais civis, peritos papiloscopistas e agentes de trânsito durante debate promovido pelo Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco (Sinpol), no Recife.
A ausência de Raquel foi criticada por representantes das categorias que participaram do encontro. O presidente do Sinpol, Áureo Cisneiros, afirmou que a entidade esperava um debate entre os candidatos para discutir as principais reivindicações dos servidores e lamentou que a governadora não tenha comparecido.
Durante a sabatina, João Campos criticou a postura da atual gestão estadual diante das categorias e afirmou que pretende adotar uma relação diferente com os servidores.
O candidato disse que o diálogo será uma prática permanente de seu eventual governo e que as decisões sobre segurança pública serão construídas com participação dos profissionais da área. “Quem quer que seja que sente na cadeira de secretário ou secretária vai ter a obrigação de dialogar e de tratar bem as forças de segurança”, afirmou.
Entre os principais pontos apresentados pelas categorias estiveram o enquadramento dos peritos papiloscopistas no Quadro Técnico Policial (QTP), a situação dos agentes de trânsito do Detran e reivindicações dos policiais civis por reajuste, contratação e regulamentação da carreira.
Polícia Civil
Para os policiais civis, João prometeu discutir, a partir de janeiro, as reivindicações relacionadas a reajuste salarial e novas contratações. A ideia apresentada pelo candidato é buscar um acordo no primeiro ano de gestão e implementar as medidas nos três anos seguintes.
Ele também reiterou o compromisso de construir a Lei Orgânica da Polícia Civil em conjunto com a categoria. “Vocês vão ter um governador que vai ter o compromisso da construção do plano de vocês e da Lei Orgânica da Polícia Civil”, afirmou.
O candidato ainda prometeu uma mesa permanente de diálogo com os servidores e disse que a participação das categorias será considerada na formulação das políticas de segurança.
A proposta inclui, segundo ele, uma estrutura específica de atenção à saúde mental dos profissionais, com atendimento psicológico, psiquiátrico, médico e terapêutico.
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Peritos papiloscopistas
Durante o encontro, a presidente da associação dos peritos papiloscopistas, Poliana Marim, apresentou a reivindicação pelo enquadramento da categoria no Quadro Técnico Policial da Polícia Civil.
Questionado se assumiria o compromisso de encaminhar um projeto de lei para viabilizar a mudança, João respondeu afirmativamente.
Os profissionais também cobraram a realização de concurso público e medidas para reforçar o efetivo no interior de Pernambuco, onde, segundo a representante da categoria, há sobrecarga de trabalho.
João afirmou ainda que pretende discutir com as categorias o planejamento da segurança pública e colocar em prática um programa para a área nos primeiros 100 dias de eventual governo.
Agentes de trânsito
Representantes dos agentes de trânsito do Detran pediram que a categoria seja reconhecida dentro da estrutura da segurança pública. João disse que a reivindicação ainda não fazia parte das discussões de sua equipe, mas se comprometeu a abrir uma mesa de negociação para avaliar a demanda.
Segundo o candidato, a atuação dos agentes está em uma espécie de fronteira com a segurança pública, o que exige, na avaliação dele, uma definição sobre o papel e a organização da categoria dentro da estrutura estadual.
A pauta se somou a outras propostas apresentadas para a área. João defendeu a ampliação da capacidade do sistema penitenciário, a valorização dos servidores e ações de ressocialização, além de medidas voltadas à integração das forças de segurança.
Proteção às mulheres
Entre as propostas apresentadas por João esteve a criação de Delegacias da Mulher funcionando 24 horas em todas as cidades pernambucanas com mais de 60 mil habitantes. O candidato também defendeu a ampliação do monitoramento eletrônico de agressores submetidos a medidas protetivas.
Segundo João, o Estado deverá adquirir a quantidade necessária de tornozeleiras eletrônicas para atender à demanda. Ele classificou como insuficiente a situação em que mulheres recebem medidas protetivas sem que haja monitoramento eletrônico dos agressores.
Sinpol lamenta ausência de Raquel
Após a sabatina, o presidente do Sinpol, Áureo Cisneiros, voltou a lamentar a ausência de Raquel Lyra. Segundo ele, a entidade havia preparado um debate entre os candidatos, mas a falta da governadora modificou o formato do encontro.
“Estávamos preparados para um debate, para um diálogo. E não existiu esse debate, infelizmente, mas fizemos assim mesmo a sabatina com os temas centrais a serem resolvidos pelos candidatos”, afirmou.
Apesar da ausência, Áureo informou que a carta apresentada durante o encontro e as perguntas feitas a João Campos serão encaminhadas à governadora e à coordenação de sua campanha.
De acordo com o presidente do Sinpol, a campanha de Raquel não apresentou justificativa para a ausência. “Não houve nenhum comunicado. Ficaram em silêncio”, disse.
Áureo afirmou ainda que o sindicato espera uma resposta da candidata e reiterou que ela poderá participar de uma conversa com a categoria. “A gente está aberto ao diálogo. Esperamos ela aqui também. Se ela quiser vir, as portas vão estar abertas para a gente dialogar”, declarou.