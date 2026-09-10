João Campos acredita em vitória e minimiza pesquisas: "Vi meu pai começar com 3%"

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Em sabatina, candidato do PSB defendeu aliança com Lula, evitou comentar disputas no STF e disse que eleição deve priorizar projetos para o país

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O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB), voltou a falar sobre a suposta estrutura ligada ao entorno do governo Raquel Lyra (PSD) para produzir ataques contra sua candidatura nas redes sociais. Em sabatina de Veja, nesta quinta-feira (10), o ex-prefeito ainda mencionou uma pessoa ligada a uma empresa de apostas de Caruaru que, segundo informações divulgadas pela imprensa e citadas por ele, estaria pagando por Pix integrantes de um grupo para realizar ataques nas redes sociais.

“Foi montado um grande gabinete do ódio no entorno do Palácio do Governo para me atacar de forma criminosa, caluniosa, manhã, tarde e noite. Hoje a imprensa nacional revela algo muito grave: uma pessoa ligada a uma casa de apostas, uma bet da cidade de Caruaru, liderando um grupo, pagando via Pix as pessoas desse grupo desde que elas fizessem ataques a mim”, afirmou.

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Segundo João, uma nova representação após as informações divulgadas já foram levadas à Justiça, à polícia e ao Ministério Público.

O candidato também retomou a acusação envolvendo um servidor público estadual que, segundo ele, teria relatado participação em um esquema de perfis usados para “desidratar” sua campanha e liderar grupos que receberiam recursos para produzir conteúdo contra ele e pessoas ligadas à sua candidatura.

Questionado sobre o crescimento de Raquel nas pesquisas, o ex-prefeito disse estar "muito animado" para a disputa e citou a trajetória eleitoral do pai, Eduardo Campos. Segundo ele, o ex-governador iniciou uma campanha ao governo com 3% das intenções de voto e venceu a eleição.

João também comparou sua gestão na Prefeitura do Recife com a administração estadual. Ele citou resultados que, segundo sua avaliação, colocaram Recife entre as cidades de maior desempenho em áreas como geração de empregos, investimentos públicos, formação em tecnologia e obras na periferia.

“Eu vi meu pai começar com 3% das intenções de voto, o ex-governador Eduardo Campos, e ganhar a eleição para o governo e ser o maior governador da história de Pernambuco. Eu hoje conto com o apoio de muita gente no Estado, vejo as pessoas animadas e, principalmente, quando tive a chance de governar o Recife, eu não fiquei brigando com as pessoas, perseguindo adversário ou deixando para trabalhar só no último ano de mandato”, disse.

STF e debate nacional

Sobre a crise envolvendo o Supremo Tribunal Federal (STF), João escolheu não comentar diretamente as disputas entre integrantes da Corte, mas falou de respeito à Constituição e afirmou que ninguém deve estar acima da lei.

Para o candidato, a eleição nacional deveria concentrar o debate nos projetos apresentados por Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), que, segundo ele, são os dois principais candidatos nacionais. João citou temas como educação, saúde, segurança, infraestrutura e soberania.

“Quem é candidato não é André Mendonça, não é Fachin, não é Moraes, não é Dino, não é o ex-ministro Barroso. Quem é candidato é Lula e Flávio Bolsonaro. O que tem que ser debatido é um projeto de país em torno dessas candidaturas e tratar assuntos sérios, complexos, de forma séria e não de forma oportunista eleitoreira”, afirmou.

Aliança com Lula

João voltou a reforçar a associação de sua candidatura ao presidente Lula. O candidato reafirmou que o grupo político ligado a Raquel está alinhado ao bolsonarismo e destacou sua relação política e pessoal com Lula.

Ele defendeu uma atuação conjunta entre os governos federal e estadual para viabilizar investimentos em Pernambuco. “Isso nos aproxima muito ao presidente. Fico feliz de contar com o apoio dele e feliz também porque nós vamos ter a oportunidade de governar juntos por Pernambuco e pelo Brasil”, afirmou.

Planos para o Estado

Ao falar sobre a decisão de disputar o Governo de Pernambuco, João Campos comparou o estado à capital pernambucana, dizendo que encerrou um ciclo na Prefeitura do Recife após a reeleição e citando a perda de protagonismo do Estado no Nordeste. “Pernambuco precisa ser protagonista no Nordeste e líder”, disse. Entre as propostas, mencionou a ampliação do ensino técnico, investimentos em infraestrutura e duplicação de rodovias.

Na saúde, citou hospitais no Sertão do São Francisco e do Araripe, o Hospital da Criança do Agreste, em Caruaru, e um centro de tratamento de câncer em Serra Talhada. A meta, segundo ele, é que qualquer pernambucano esteja a até duas horas de uma unidade de alta complexidade.

Na segurança, propôs um pacto antifacção nos primeiros 100 dias, monitoramento das divisas e combate à lavagem de dinheiro. Também defendeu delegacias da mulher 24 horas e monitoramento de agressores.

Na área hídrica, apresentou o programa “Sem Água, Sem Conta” e citou 94 obras, com R$ 8 bilhões em investimentos, para ampliar o abastecimento.

