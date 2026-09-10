Candidatos ao Senado por Pernambuco apresentam propostas para educação, saúde, segurança e assistência social

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O debate entre os candidatos ao Senado por Pernambuco reuniu, nesta quarta-feira (10), seis nomes que disputam duas vagas nas eleições de 2026. Realizado em Caruaru, pela TV Nova Nordeste, o encontro discutiu propostas para áreas como educação, segurança pública, saúde, assistência social e desenvolvimento regional.

Participaram do debate os candidatos Eduardo da Fonte (PP), Humberto Costa (PT), Marília Arraes (PDT), Mendonça Filho (PL), Paulo Rubem Santiago (Rede) e Túlio Gadêlha (PSD).

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Marília Arraes

Candidata do PDT ao Senado, Marília Arraes defendeu investimentos em eventos esportivos e o incentivo à prática de esportes para ampliar o acesso da população. Na saúde, propôs a quebra da patente do Mounjaro e a transferência de tecnologia para que o medicamento seja produzido no Brasil, com participação do Sistema Único de Saúde (SUS) no financiamento e da Farmácia Popular na distribuição.

Marília também defendeu ampliar programas de qualificação profissional para jovens e criar um piso mínimo para a assistência estudantil, para evitar que estudantes deixem a graduação por falta de recursos. A candidata destacou ainda que é a única mulher na disputa e afirmou que pretende atuar em defesa das mulheres, dos trabalhadores e da justiça tributária.

"Vocês viram que eu sou a única mulher candidata e viram hoje, e ao longo da minha trajetória, que eu não me intimido, não me subimento, não baixo a guarda. E assim minha postura vai ser no Senado, defendendo o trabalhador, defendendo o povo de Pernambuco. Vote no time de Lula, que é o time que tem compromisso de trabalhar por quem mais precisa e de trazer desenvolvimento para o nosso estado", destacou.

Eduardo da Fonte

O candidato do PP, Eduardo da Fonte, defendeu a interiorização da educação, com mais qualidade de ensino para crianças e ampliação da oferta de cursos profissionalizantes fora da Região Metropolitana. Também afirmou que pretende trabalhar pela formação de mais médicos para Pernambuco e pela destinação de recursos federais para a qualificação profissional.

Na área social, defendeu o aumento do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para garantir melhores condições às famílias que dependem do auxílio. Sobre as casas de aposta, afirmou que o vício em jogos é um problema grave e defendeu medidas para dificultar o acesso às plataformas, além da criação de casas de recuperação para dependentes em jogos, seguindo o modelo das unidades para dependentes químicos.

"Quero dizer da importância de um senador da República do estado de Pernambuco, com força para poder resolver os problemas do nosso estado, para poder levar a saúde para perto das pessoas, com dignidade e respeito, e levar inclusão. Quero fortalecer a governadora, lá em Brasília, para que ela possa trazer investimentos importantes para ampliar o seu governo, com infraestrutura, com educação, com segurança pública, mas com ações que possam transformar de verdade a vida das pessoas", ressaltou.

Mendonça Filho

Mendonça Filho, candidato do PL, afirmou que sua trajetória política é marcada pela coerência e reafirmou o apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro. Também declarou apoio à governadora Raquel Lyra e destacou sua atuação como ministro da Educação durante o governo Michel Temer, citando ações realizadas na área.

Na segurança pública, o candidato defendeu a redução da maioridade penal como uma das medidas para enfrentar a criminalidade. Ao comentar os atos de 8 de janeiro, criticou a forma como os envolvidos foram julgados e defendeu que todos tenham direito à defesa. Mendonça afirmou ainda que o Supremo Tribunal Federal (STF) se tornou um "tribunal político" e defendeu uma discussão sobre os limites de atuação da Corte.

"Eu tenho uma vida pública limpa, honrada, suficientemente limpa, e quero exercer esse mandato de senador como sempre deve ser exercido, com coragem, inclusive, para reequilibrar a disputa entre poderes, para que o Supremo Tribunal Federal não passe por cima do parlamento, e ao mesmo tempo representar quem produz, quem trabalha, quem defende a livre iniciativa do estado de Pernambuco", disse.

Humberto Costa

O candidato à reeleição pelo PT, Humberto Costa, defendeu atenção integral às pessoas que recebem o BPC, vinculando a política à valorização do salário mínimo. Ele também se posicionou contra a redução da maioridade penal, argumentando que as prisões funcionam como "escolas de criminosos", em vez de contribuir para a recuperação dos jovens.

Humberto defendeu ainda a continuidade da Transnordestina e responsabilizou o governo Bolsonaro pela interrupção das obras. Ao comentar a crise no STF, afirmou que o Senado não deve ser conivente e que, havendo culpabilidade, é favorável ao impeachment. Para ele, a responsabilização não deve atingir apenas o Judiciário, mas também pessoas eventualmente envolvidas no mesmo esquema.

"Eu acredito que só vale a pena fazer política para melhorar e mudar a vida das pessoas. Eu vou para o Senado para que a farmácia popular seja mais ampla, que ela possa permitir que as pessoas façam exames, tenham acompanhamento de doenças crônicas e possam tomar vacinas. Vou lutar pela transnordestina, modernização do polo de confecções e vou lutar para que Pernambuco possa fazer muito mais", alegou.

Túlio Gadêlha

Túlio Gadêlha, candidato do PSD, elogiou a atuação do governo Raquel Lyra na segurança e defendeu a aproximação da governadora com o presidente Lula (PT) para ampliar investimentos em Pernambuco. Afirmou que pretende buscar recursos para grandes obras que ainda não saíram do papel.

Entre as propostas, citou a criação de parques industriais e de uma linha férrea entre Recife e Caruaru. Túlio também defendeu mais investimentos em educação, a reeleição de Lula, o aumento do salário mínimo e o fim da escala 6x1. Ele afirmou ainda ser o candidato capaz de construir pontes com o governo federal para garantir recursos ao estado.

"Fui escolhido pela governadora Raquel Lyra para construir essa ponte com o presidente Lula, sou aliado do presidente, estarei ajudando ele a construir a Pernambuco mais forte, mais investimentos. Trarei mais recursos para Pernambuco, e a gente vai construir essa ponte com o Lula e com Raquel Lyra para Pernambuco melhorar", reforçou.

Paulo Rubem Santiago

Candidato da Rede, Paulo Rubem Santiago colocou a educação no centro do debate. Ele destacou a trajetória como professor e criticou a desvalorização dos profissionais da área e a falta de investimentos na educação de jovens e adultos, classificando o atual governo estadual como uma "vergonha". Na área social, defendeu a criação de sete centros regionais para a prática de esportes.

Também propôs a proibição da publicidade de bets e medidas para enfrentar o poder das big techs, além de classificar o vício em apostas como um problema que empobrece as famílias. Na pauta das mulheres, defendeu casas de apoio para vítimas de violência e investimentos na educação e na geração de renda, com o objetivo de ampliar a autonomia financeira das mulheres.

"O que eu falei é o que eu sou. O que eu proponho é o que eu já fiz. Vocês me viram apresentar propostas para todas as questões levantadas. Me viram defender teses para tudo aquilo que eu defendo e quero executar como senador. Você que está indeciso, você que quer anular o voto, não faça isso. Chega de indecisão, chegou a sua opção", disse.