Campanha de Raquel Lyra explora passagem de João Campos no governo Paulo Câmara em crítica ao PSB

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Vídeo recupera declarações antigas do pessebista; na campanha, João tem concentrado referências ao legado do PSB na gestão de Eduardo Campos

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A campanha da governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) voltou a explorar, nesta quinta-feira (10), um dos pontos da disputa política com João Campos (PSB): a tentativa de associar o adversário ao governo de Paulo Câmara, antecessor de Raquel no Palácio do Campo das Princesas e último governador do ciclo de 16 anos do PSB à frente de Pernambuco.

Em vídeo publicado nas redes sociais, a campanha recupera a passagem de João pelo governo estadual e utiliza declarações antigas nas quais ele elogia Paulo. A peça procura contrastar as falas com críticas à administração do ex-governador em áreas como obras públicas, saúde e segurança.

“Lembra que João foi chefe de gabinete de Paulo Câmara?”, questiona a narração antes de apresentar as críticas.

Na sequência, o vídeo exibe trechos de declarações de João durante o período em que integrava o governo. “Eu sou um aliado do governador Paulo Câmara, trabalho com ele, o governador tem trabalhado muito por Pernambuco”, afirma João em um dos cortes. Em outro, João diz que fazer parte da gestão o deixava “muito honrado”.

Legado do PSB como eixo do debate eleitoral em PE

A investida ocorre num momento em que a trajetória dos governos do PSB voltou a ocupar espaço na campanha estadual. Raquel tem buscado estabelecer uma comparação entre sua administração e o período anterior, enquanto João costuma recorrer ao histórico do partido para destacar principalmente os dois mandatos de seu pai, o ex-governador Eduardo Campos.

Paulo Câmara, que governou Pernambuco entre 2015 e 2022, aparece com bem menos frequência nas referências feitas pelo candidato ao legado administrativo do PSB. O ex-governador deixou o partido e atualmente preside o Banco do Nordeste.

O mesmo ocorre com Geraldo Julio, que comandou a Prefeitura do Recife antes de João, entre 2013 e 2020. Embora as duas gestões façam parte do período recente de administrações do PSB no Estado e na capital, ambas têm recebido menos destaque no discurso do candidato do que o legado de Eduardo Campos.

Essa diferença também ficou evidente durante a sabatina de João no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), no último mês de agosto. Ao tratar das experiências anteriores do PSB no Estado, o candidato voltou a concentrar sua argumentação no período de Eduardo Campos, sem incorporar Paulo Câmara com o mesmo destaque ao discurso sobre o legado partidário.

Relembre a sabatina aqui:

A postura tem aberto espaço para que a campanha de Raquel recupere vínculos políticos e administrativos de João com o governo anterior. Antes de disputar eleições, o atual candidato ao Governo integrou a equipe de Paulo Câmara e ocupou a chefia de gabinete do então governador.

Ao resgatar declarações daquele período, a campanha governista tenta levar para o centro da disputa justamente uma associação que aparece pouco no discurso eleitoral de João: sua participação direta na gestão Paulo Câmara.

João deixou o governo estadual para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados em 2018. Depois, foi eleito prefeito do Recife em 2020 e reeleito em 2024, antes de renunciar ao cargo neste ano para disputar o Governo de Pernambuco.