Raquel Lyra cumpre agenda no Sertão com vistoria de obras e atos de campanha
Governadora visitou obras de saúde, educação e pavimentação e participou de carreata em Afogados da Ingazeira e caminhada em Tabira
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A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) passou a quarta-feira (09) cumprindo agenda da campanha eleitoral pelo Sertão de Pernambuco. A candidata vistoriou as obras do Hospital da Mulher de Serra Talhada, de uma creche em fase de finalização em Triunfo, além de uma creche e obras de pavimentação em Quixaba.
Raquel afirmou que o intuito dos serviços é melhorar a qualidade de vida dos moradores locais: "O Hospital da Mulher em Serra Talhada vai trazer uma transformação no atendimento à saúde da mulher e no cuidado ao nascer. Assim, a gente cuida do interior e da capital também, porque desafoga os hospitais na Região Metropolitana do Recife".
O hospital terá 150 leitos e receberá investimento de R$ 65 milhões. Em Triunfo, uma creche está com 90% das obras concluídas, com investimento de R$ 4,8 milhões. Já em Quixaba, o Centro de Educação Infantil de Lagoa da Cruz recebe R$ 5,9 milhões, terá 10 salas e 324 vagas, enquanto obras de pavimentação em seis ruas somam R$ 2,2 milhões.
Ao final da tarde, a governadora participou de uma carreata em Afogados da Ingazeira. Durante o ato, destacou números relacionados à geração de empregos no estado.
"Pernambuco gerou 200 mil empregos de carteira assinada em três anos. Foi mais do que foi gerado nos 12 anos anteriores. E tem gente que tem coragem de ir pra televisão para dizer que a economia está caindo. Não está, não", afirmou. "Afogados está crescendo. São José está crescendo. Serra Talhada está crescendo. Sabe o que é que vem pela frente? Os melhores quatro anos da nossa história".
A candidata ainda pediu a continuidade da mobilização dos apoiadores até o dia da votação.
"Eu saio daqui com uma certeza: que a campanha está na rua e vocês não vão deixar ir embora. Vocês vão estar na rua até as 17 horas do dia 4 de outubro. A gente só sai com a vitória na mão", ressaltou.
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A série de compromissos no Sertão foi finalizada com uma caminhada em Tabira, reunindo moradores e lideranças políticas pelas ruas do município. Estiveram com Raquel os candidatos ao Senado Túlio Gadêlha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP). A candidata à reeleição a vice-governadora Priscila Krause (PSD) não esteve presente por cumprir agendas distintas no Recife.