Prefeito de Salgadinho é preso em flagrante durante operação do MPPE contra desvio de recursos públicos
Jeosadaque Salgado foi detido por suspeita de obstrução da investigação e lavagem de dinheiro; operação apreendeu cerca de R$ 580 mil na casa dele
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O prefeito de Salgadinho, Jeosadaque Salgado (PSD), conhecido como Joia, foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira (9) durante a Operação Dinastia, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) do Ministério Público de Pernambuco (MPPE).
A ação investiga uma organização criminosa suspeita de desviar recursos públicos no município do Agreste pernambucano.
A prisão ocorreu durante o cumprimento de um dos 17 mandados de busca e apreensão autorizados pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). As medidas foram realizadas em Salgadinho, Passira e Carpina.
Na residência do prefeito, os investigadores encontraram cerca de R$ 580 mil em espécie. Em outro endereço alvo da operação, foram apreendidos aproximadamente R$ 167 mil em dinheiro e R$ 165 mil em cheques.
Além das buscas, a Justiça determinou, a pedido do MPPE, a indisponibilidade de bens imóveis apontados como pertencentes ao líder da organização criminosa e o afastamento de dois investigados de seus cargos públicos: Josa e a presidente da Câmara Municipal de Salgadinho, que é esposa do prefeito.
Esquema investigado
Segundo o MPPE, integrantes dos Poderes Executivo e Legislativo municipal, com participação de servidores ocupantes de cargos comissionados, teriam formado um grupo voltado ao desvio de recursos públicos.
As investigações apontam suspeitas de fraudes em licitações e de prática de “rachadinha”, caracterizada como peculato-desvio. De acordo com o Ministério Público, os valores obtidos ilegalmente seriam posteriormente submetidos a mecanismos de lavagem de dinheiro por meio de pessoas físicas e jurídicas ligadas ao grupo.
A Operação Dinastia contou com apoio das Polícias Civil e Militar de Pernambuco para o cumprimento das medidas judiciais.
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