PF intima Galípolo, Campos Neto e André Esteves para depor sobre Banco Master
A PF também determinou um novo depoimento do diretor de Fiscalização do BC, Ailton de Aquino Santos. As intimações foram determinadas em 3 de agosto
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A Polícia Federal determinou a intimação do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, do ex-presidente da instituição Roberto Campos Neto e do banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, para prestarem depoimento no inquérito que investiga suspeitas envolvendo o Banco Master. A informação foi publicada com exclusividade pelo Estadão Conteúdo.
Os três devem ser ouvidos como testemunhas. A PF também determinou um novo depoimento do diretor de Fiscalização do BC, Ailton de Aquino Santos. As intimações foram determinadas em 3 de agosto.
A investigação apura suspeitas de que o banqueiro Daniel Vorcaro teria cooptado servidores do Banco Central para obter informações internas sobre a fiscalização do Master e receber auxílio na defesa de interesses do banco dentro da autarquia.
Os servidores citados são Belline Santana e Paulo Sérgio Souza, ex-chefe e ex-chefe adjunto do Departamento de Supervisão Bancária do BC. Eles foram afastados durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, sob suspeita de receber pagamentos indevidos. Ambos negam irregularidades.
A decisão de ouvir Galípolo e outros envolvidos ocorreu depois que Paulo Sérgio Souza mencionou os nomes durante depoimento à PF. O ex-diretor negou ter recebido propina de Vorcaro e relatou episódios envolvendo o Master, o BC e o BTG.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Segundo Paulo Sérgio, ele participou de duas reuniões com Galípolo sobre a situação do Master. Na primeira, teria informado sobre a necessidade de uma solução para o banco diante do não recolhimento de compulsórios. Na segunda, no fim de junho, o tema teria sido a comunicação ao Ministério Público Federal sobre suspeitas envolvendo a instituição.
O ex-diretor também relatou que, em novembro de 2024, Ailton de Aquino informou que o BTG havia identificado uma suposta fraude de R$ 32 bilhões no Master. Segundo ele, representantes do banco apresentaram o caso ao BC em dezembro, em reunião que contou com a presença de Campos Neto, mas sem entregar documentação sobre a suposta fraude. Naquele mês, o BC também havia estabelecido medidas para fortalecer a governança e a situação financeira do Master.
O ex-diretor afirmou ainda que, durante a sabatina de Galípolo no Senado, recebeu de Ailton de Aquino a orientação para "jogar parado".
A defesa de Roberto Campos Neto afirmou ao Estadão que ele ainda não havia sido intimado e criticou o vazamento da informação. Os advogados Pedro Ivo Velloso e Francisco Agosti disseram que, sem acesso ao suposto despacho de 3 de agosto, não poderiam confirmar sua existência, autenticidade ou conteúdo.
O BTG Pactual informou que não comentaria o caso. O Banco Central não respondeu aos questionamentos.