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Política | Notícia

PF intima Galípolo, Campos Neto e André Esteves para depor sobre Banco Master

A PF também determinou um novo depoimento do diretor de Fiscalização do BC, Ailton de Aquino Santos. As intimações foram determinadas em 3 de agosto

Por JC Publicado em 09/09/2026 às 18:35
Presidente Banco Central, Gabriel Galípolo
Presidente Banco Central, Gabriel Galípolo - Divulgação

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A Polícia Federal determinou a intimação do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, do ex-presidente da instituição Roberto Campos Neto e do banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, para prestarem depoimento no inquérito que investiga suspeitas envolvendo o Banco Master. A informação foi publicada com exclusividade pelo Estadão Conteúdo.

Os três devem ser ouvidos como testemunhas. A PF também determinou um novo depoimento do diretor de Fiscalização do BC, Ailton de Aquino Santos. As intimações foram determinadas em 3 de agosto.

A investigação apura suspeitas de que o banqueiro Daniel Vorcaro teria cooptado servidores do Banco Central para obter informações internas sobre a fiscalização do Master e receber auxílio na defesa de interesses do banco dentro da autarquia.

Os servidores citados são Belline Santana e Paulo Sérgio Souza, ex-chefe e ex-chefe adjunto do Departamento de Supervisão Bancária do BC. Eles foram afastados durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, sob suspeita de receber pagamentos indevidos. Ambos negam irregularidades.

A decisão de ouvir Galípolo e outros envolvidos ocorreu depois que Paulo Sérgio Souza mencionou os nomes durante depoimento à PF. O ex-diretor negou ter recebido propina de Vorcaro e relatou episódios envolvendo o Master, o BC e o BTG.

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Segundo Paulo Sérgio, ele participou de duas reuniões com Galípolo sobre a situação do Master. Na primeira, teria informado sobre a necessidade de uma solução para o banco diante do não recolhimento de compulsórios. Na segunda, no fim de junho, o tema teria sido a comunicação ao Ministério Público Federal sobre suspeitas envolvendo a instituição.

O ex-diretor também relatou que, em novembro de 2024, Ailton de Aquino informou que o BTG havia identificado uma suposta fraude de R$ 32 bilhões no Master. Segundo ele, representantes do banco apresentaram o caso ao BC em dezembro, em reunião que contou com a presença de Campos Neto, mas sem entregar documentação sobre a suposta fraude. Naquele mês, o BC também havia estabelecido medidas para fortalecer a governança e a situação financeira do Master.

O ex-diretor afirmou ainda que, durante a sabatina de Galípolo no Senado, recebeu de Ailton de Aquino a orientação para "jogar parado".

A defesa de Roberto Campos Neto afirmou ao Estadão que ele ainda não havia sido intimado e criticou o vazamento da informação. Os advogados Pedro Ivo Velloso e Francisco Agosti disseram que, sem acesso ao suposto despacho de 3 de agosto, não poderiam confirmar sua existência, autenticidade ou conteúdo.

O BTG Pactual informou que não comentaria o caso. O Banco Central não respondeu aos questionamentos.

 

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