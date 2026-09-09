"Pernambuco precisa ser melhor que os concorrentes", diz João Campos sobre competitividade com outros estados

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O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) afirmou, nesta quarta-feira (9), que o Estado precisará se antecipar às mudanças provocadas pela reforma tributária para recuperar competitividade e disputar investimentos com outros estados do Nordeste.

Durante encontro promovido pelo Sindaçúcar-PE, no Recife, o candidato se comprometeu a criar uma secretaria executiva específica para acompanhar a transição do sistema tributário e defendeu uma agenda de infraestrutura voltada à integração das cadeias produtivas, com destaque para a conclusão da Transnordestina até Suape e para um novo ciclo de desenvolvimento econômico da Zona da Mata.

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Ao lado do candidato a vice-governador, Carlos Costa, João ouviu as demandas apresentadas pelo presidente do Sindaçúcar-PE e da Associação de Produtores de Açúcar, Etanol e Bioenergia (NovaBio), Renato Augusto Pontes Cunha. O encontro colocou no centro do debate gargalos logísticos, custos de produção, qualificação profissional, inovação e os impactos que a mudança no modelo de tributação poderá provocar sobre a atividade econômica.

Na avaliação do candidato, a redução gradual dos incentivos fiscais tornará ainda mais relevantes fatores como logística, infraestrutura, energia e mão de obra qualificada na decisão das empresas sobre onde investir.



Reforma tributária

João afirmou que a criação da secretaria executiva será necessária para que a pauta não fique subordinada à rotina administrativa do Estado. A estrutura, segundo ele, deverá acompanhar a implementação do novo modelo tributário, dialogar com os setores produtivos e atuar na regulamentação dos mecanismos de compensação previstos na reforma.

“Pernambuco precisa se colocar de forma ativa nesse período e ter a capacidade de enxergar na frente dos outros. A reforma tributária tem pontos bons e desafios, mas o que vai fazer a diferença é se a gente for melhor do que os nossos concorrentes”, afirmou.

Na avaliação de João, os dois fundos previstos no novo sistema exigirão capacidade de articulação política e gestão. Ele defendeu que Pernambuco tenha uma estratégia própria para aproveitar o período de transição e evitar perda de investimentos.

“Não adianta você estruturar isso na gestão e não conseguir vencer na política”, disse. Para ele, a reforma tributária representa uma mudança de longo prazo, com efeitos sobre a arrecadação e a atividade econômica, e exige do Estado uma postura mais estratégica.

Transnordestina

A infraestrutura foi apresentada pelo candidato como uma das principais ferramentas para reposicionar Pernambuco na economia nordestina. João defendeu uma atuação articulada entre os governos estadual e federal, setor privado e segmentos produtivos para viabilizar a conclusão da Transnordestina até Suape.

Ao tratar da ferrovia, o candidato destacou a necessidade de integrar diferentes fontes de financiamento e de envolver setores que podem gerar demanda para a linha. Entre eles, citou a Petrobras, o setor sucroenergético e a estrutura de portos secos e terminais de combustíveis que poderá se desenvolver ao longo do trecho.

Na Zona da Mata Sul, João apontou a própria cadeia da cana-de-açúcar como uma das atividades que poderiam se beneficiar da expansão da infraestrutura. Para ele, a utilização da ferrovia deve estar associada à criação de novas atividades econômicas e à ampliação da capacidade logística do Estado.

“A gente vai ter uma agenda muito intensa de infraestrutura para o Estado de Pernambuco, conectando cadeias produtivas”, afirmou. Segundo o candidato, uma estratégia de integração regional poderia reduzir custos e colocar Pernambuco em posição mais competitiva diante dos demais estados nordestinos.

Frete do Polo Gesseiro



O candidato também mencionou os problemas logísticos enfrentados pelo Polo Gesseiro do Araripe. Segundo João, o custo do transporte até outras regiões do país tem reduzido a capacidade de competição do produto pernambucano, em um cenário que considera desfavorável para um dos principais polos do setor no Brasil.

“O gesso da Espanha chega mais barato ao Sudeste do Brasil do que o de Pernambuco, que sempre foi o grande polo brasileiro”, afirmou. Para enfrentar o problema, João defendeu uma articulação com o Governo Federal para discutir uma regulamentação específica para o transporte de materiais produzidos no Nordeste, aproveitando o retorno de cargas que seguem em direção ao Sudeste.

A proposta faz parte de uma visão mais ampla apresentada pelo candidato de utilizar a infraestrutura como instrumento de política econômica. A intenção é reduzir custos de transporte, aproximar os polos produtivos dos mercados consumidores e ampliar a capacidade de Pernambuco de atrair novos investimentos.

Cadeia Produtiva



Com forte presença na Zona da Mata, a cadeia sucroenergética também foi tratada como um ativo para o desenvolvimento econômico regional. João defendeu a modernização do setor por meio de mecanização, pesquisa e inovação, mas afirmou que a transformação da economia da região deve ocorrer sem abandonar as atividades que já possuem presença consolidada.



Para o candidato, a chegada de novos empreendimentos não deve representar uma substituição da economia existente. “Não pode ser uma concorrência. O desenvolvimento de novas atividades precisa somar ao que já existe”, declarou.



João também relacionou a modernização do setor à necessidade de qualificar trabalhadores para novas funções. Segundo ele, o Estado deverá atuar na formação de mão de obra de acordo com as características e oportunidades de cada região, de forma que a transformação tecnológica não seja acompanhada pela perda de postos de trabalho.



“Não é uma conversão, é uma coexistência. O Estado tem que ser o indutor dessa solução estrutural”, afirmou.



