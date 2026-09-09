OAB-DF abre processo disciplinar contra escritório de Viviane Barci de Moraes
Entidade vai investigar sócios do Barci & Barci Advogados, considerando relatório da PF sobre mensagens entre Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes
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A Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal (OAB-DF) abriu um processo ético-disciplinar contra os sócios do escritório Barci & Barci Advogados, ligado à advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O advogado Ciro Soares também será alvo da apuração.
A abertura do procedimento foi comunicada na noite desta terça-feira (8) pelo presidente da OAB-DF, Paulo Maurício Siqueira, durante uma sessão extraordinária do Conselho Pleno da entidade. A investigação considera informações presentes em um relatório da Polícia Federal que reúne mensagens trocadas entre o banqueiro Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes. Segundo a entidade, a apuração será conduzida sob sigilo e deverá assegurar aos investigados o direito à ampla defesa e ao contraditório.
O que será investigado
Além dos integrantes da sociedade Barci & Barci Advogados, Ciro Soares será investigado pela OAB-DF. O nome do advogado aparece no relatório da Polícia Federal como uma possível ligação entre Daniel Vorcaro e o procurador-geral da República, Paulo Gonet.
Ao anunciar a abertura do processo, o presidente da OAB-DF afirmou que a entidade tem obrigação de verificar as suspeitas. "A advocacia não é meio para cometimento de crimes. E a OAB-DF tem o dever de apurar esses fatos". A seccional também informou que outras denúncias semelhantes poderão ser analisadas. Para que novos procedimentos sejam instaurados, porém, será necessário o envio de elementos mínimos que possam servir como prova.
O relatório também aborda negociações entre o Banco Master e o escritório de Viviane Barci de Moraes. O material cita contratos que somariam R$ 131 milhões.
De acordo com a investigação da PF mencionada no texto, Alexandre de Moraes teria participado da edição de um dos contratos. Os investigadores analisaram os metadados do arquivo e identificaram que sua última alteração havia sido feita por um usuário identificado como "Ministro Alexandre de Moraes".
Para a Polícia Federal, o registro indica que o ministro tinha conhecimento do contrato e teria participado diretamente de sua negociação. Há ainda mensagens de março nas quais Vorcaro reclama com um interlocutor sobre a falta de pagamento ao escritório. Na ocasião, o banqueiro escreveu: "contrato mais importante que temos. Te pedi para não falhar. Surreal. Vamos ter problemas".
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A abertura do processo pela OAB-DF ocorre, portanto, enquanto a entidade analisa sob a ótica disciplinar as informações envolvendo os advogados citados no relatório da Polícia Federal.
Em nota, o escritório Barci de Moraes criticou a abertura do processo e afirmou que a medida teria motivação política. A banca também sustentou que os fatos já haviam sido analisados e arquivados pela Procuradoria-Geral da República (PGR). "O escritório Barci de Moraes lamenta que questões já analisadas e arquivadas pela PGR sejam utilizadas em contexto eleitoral na OAB-DF".
Na manifestação, o escritório também afirmou que espera "que o presidente da entidade, Paulo Maurício Braz Siqueira, reveja suas declarações e faça os esclarecimentos necessários, evitando a adoção das medidas cabíveis".
Mensagens entre Vorcaro e Moraes
O processo ocorre em meio à divulgação de informações da investigação da Polícia Federal sobre a relação entre Vorcaro e Moraes. De acordo com o material mencionado no texto-base, o relatório reúne registros de conversas entre o banqueiro e o ministro e informações sobre contratos firmados com o escritório de Viviane Barci de Moraes.
As mensagens recuperadas pela Polícia Federal foram enviadas por Vorcaro por meio do recurso de visualização única. Segundo o relatório, o banqueiro escrevia no aplicativo Notas, fazia capturas de tela e encaminhava o conteúdo para um contato identificado como "Alexandre de Moraes BRASILIA".
Entre as conversas, há mensagens em que Vorcaro pede ao ministro que tente evitar o avanço de medidas relacionadas ao Banco Master. Em uma delas, o banqueiro afirma ser "importante reforçar" com Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, e Paulo Gonet que delegados e procuradores não deveriam fazer "uma sacanagem" com a instituição financeira.
Também há registros de pedidos relacionados a medidas cautelares. Em 16 de novembro, um dia antes de sua primeira prisão, Vorcaro perguntou a Moraes se seria possível postergar o cumprimento das determinações judiciais. "Se o Andrei conseguir atrasar pra outra semana, pois tem feriado, o banco não quebra. Tenta chamar ele e sensibilizar isso se achar possível".
Em outra conversa, de 4 de novembro, o banqueiro questionou o ministro sobre a possível gravidade das medidas que seriam adotadas contra ele: "médio a grave seria busca ou quebra de sigilo?". Na sequência, Vorcaro perguntou: "mas pedido deferido por parte deles? Algo que dê pra bloquear?".
Dois dias antes de ser preso, o banqueiro também perguntou ao ministro se deveria deixar o país: "acha que segunda tenho que estar fora?".