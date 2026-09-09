Lula pede quebra completa de sigilo do caso Master "doa a quem doer"

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O presidente cobrou transparência e criticou vazamentos seletivos que afetam a eleição, defendendo a quebra completa do sigilo das investigações

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu, nesta quarta-feira (9), a "quebra completa do sigilo das investigações de todos os envolvidos no caso Master". Lula classificou a investigação como "o maior crime financeiro da história do Brasil". A fala do presidente ocorre em meio a uma grave crise entre ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) envolvendo decisões relacionadas às investigações do caso Master e do ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Em publicação nas redes sociais, Lula pediu que a medida seja tomada de forma "urgente".

"O povo brasileiro precisa de explicações e medidas imediatas para enfrentar a crise institucional que tomou conta do Poder Judiciário", afirmou.

O presidente cobrou transparência e criticou vazamentos seletivos que impactam a disputa eleitoral. Ele argumentou que a quebra do sigilo das investigações deve ser completa, "seja quem for, doa a quem doer".

"O Brasil precisa saber a verdade", encerra a nota.

Entenda a crise

A crise no Supremo veio à tona com a retirada do sigilo, pelo ministro André Mendonça, de relatórios parciais da Operação Compliance Zero, da qual é relator e que tem como alvo a corrupção de agentes públicos e fraudes financeiras bilionárias supostamente praticadas por Vorcaro.

No material divulgado constam 52 mensagens que os investigadores do caso dizem terem sido enviadas por Vorcaro ao ministro Alexandre de Moraes. Nelas, o ex-banqueiro demonstra proximidade com o ministro e aparenta ter encaminhado a ele um contrato de R$ 131 milhões entre o Master e o escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro.

Até o momento, Moraes nega qualquer contato com o ex-banqueiro. Após divulgação do material, o ministro tornou público um "relatório de inteligência" da PF segundo o qual Mendonça que sugere direcionamento contra desafetos políticos na condução do caso Master.





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