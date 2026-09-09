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Política | Notícia

Fachin revoga decisões de Mendonça e Dino sobre afastamento de diretor da PF

Fachin destacou que os conflitos e "sobreposições processuais" configuram "grave lesão à ordem pública e à integridade do Supremo"

Por Estadão Conteúdo Publicado em 09/09/2026 às 17:50
Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, durante plenária
Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, durante plenária - Antonio Augusto/STF

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O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, suspendeu as decisões dos ministros André Mendonça e Flávio Dino que haviam, sucessivamente, afastado e restaurado o cargo do diretor da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues. Fachin também suspendeu o trâmite da ação relatada por Mendonça que trata do tema. A decisão será submetida ao plenário no dia 15 de setembro às 10h. Até lá, Rodrigues permanece no cargo.

No despacho publicado nesta quarta-feira, 9, Fachin destacou que os conflitos e "sobreposições processuais" configuram "grave lesão à ordem pública e à integridade do Supremo".

"A Presidência tem o dever de zelar pela preservação da integridade da Corte e tem a convicção de que o faz e fará", ressaltou. "Todos os elementos contidos nas decisões proferidas até o presente momento evidenciam que os fatos merecem a devida elucidação. Há especial dever de se assegurar a integridade e a adequada direção dos trabalhos desta Corte".

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