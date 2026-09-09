fechar
Política | Notícia

Empresa criadora do ChatGPT apresenta plano de conformidade para as Eleições 2026 ao TSE

Além da OpenAI, Google, Kwai, LinkedIn, Mercado Livre, Meta, OpenAI, Telegram, TikTok e X também enviaram seus planos de conformidade para as eleições

Por Estadão Conteúdo Publicado em 09/09/2026 às 19:23
Chat GPT da OpenAI
Chat GPT da OpenAI - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A OpenAI, empresa criadora e responsável pelo ChatGPT, enviou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) seu plano de conformidade para as eleições. O documento foi criado para atender a Portaria 463/2026 elaborada pelo presidente do TSE Kassio Nunes Marques e que determina que provedores de aplicação de internet, com funções como compartilhamento, indexação, pesquisa e geração de conteúdo, apresentem planos de conformidade para prevenir e mitigar riscos relacionados ao processo eleitoral.

No documento, a empresa explica que elaborou seu plano em torno do seu principal produto, o ChatGPT. O serviço é um sistema de inteligência artificial generativa que permite interação com usuários, em um sistema de comandos e respostas. Na prática, ele consegue compreender perguntas e instruções dos usuários, realizando atividades como produção de imagens, textos, áudios e resumos.

Eleições 2026

Encontre seu candidato

Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,
cargo e partido em todo o Brasil.

Encontramos 0 resultados

Selecione um cargo e uma UF para buscar.

O plano organiza funcionalidades do serviço em grupos e apresenta as obrigatoriedades que devem ser seguidas para o cumprimento das determinações legais. A respeito da função dedicada à inteligência artificial generativa, o documento cita salvaguardas contra o favorecimento eleitoral, a recomendações de voto, os conteúdos político-eleitorais proibidos, o conteúdo sexual não consentido envolvendo candidatos, a violência política de gênero, o contorno das salvaguardas, a rotulagem de conteúdo sintético quando aplicável e os testes de resistência.

A empresa alega ainda que proíbe, em suas políticas de uso, categorias de conteúdo geradas por usuários que promovam campanhas políticas, interferência eleitoral e desmobilização de eleitores, incluindo conteúdos para supirmir o voto.

Além disso, o documento traz uma tabela com resultado de teste, aplicabilidade de ações e prazos, exigências da Portaria para garantir o cumprimento das medidas de proteção ao processo eleitoral.

Segundo o documento, medidas como a não veiculação de publicidade política como apoio à neutralidade, bloqueio da criação de conteúdo visual prejudicial, incluindo imagens íntimas não consentidas e recusa em atender solicitações se enquadrem em categorias político eleitorais proibidas estão em operação e vigentes durante todo o período eleitoral.

Por fim, a OpenAI destaca que as medidas visam mitigar o uso indevido do ChatGPT, entretanto "não eliminam todos os riscos possíveis nem garantem que todos os resultados sejam precisos ou livres de erros, o que, no estado atual da técnica, é irreconciliável com a natureza dos modelos de IA", traz o documento.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Além da OpenAI, Google, Kwai, LinkedIn, Mercado Livre, Meta, OpenAI, Telegram, TikTok e X também enviaram seus planos de conformidade para as eleições. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, os documentos ainda estão sob análise.

Leia também

Desaprovação do governo de Lula nas pesquisas é reflexo do sentimento do eleitor vê pacote de benefícios como direito adquirido
Coluna JC Negócios

Desaprovação do governo de Lula nas pesquisas é reflexo do sentimento do eleitor vê pacote de benefícios como direito adquirido
Presença de Lula na TV não alterou até agora o quadro eleitoral em Pernambuco
POLITICA

Presença de Lula na TV não alterou até agora o quadro eleitoral em Pernambuco

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.