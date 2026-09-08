Zema: Mendonça tem histórico bem diferente de outros ministros

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Candidato à presidência do Novo elogia atuação de André Mendonça no caso Banco Master e defende intervenção de Fachin se houver excessos

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O candidato do Novo à Presidência, Romeu Zema, elogiou nesta terça-feira, 8, a conduta do ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça nos inquéritos que estão sob a relatoria do magistrado, especialmente a investigação sobre o Banco Master.

"O ministro Mendonça tem um histórico bem diferente de outros ministros. Me parece que ele não tem tido nada de querer se transformar numa estrela no mundo jurídico ou no mundo político, como outros ministros que procuram visibilidade", declarou o presidenciável a jornalistas, após participar de uma reunião da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), em Brasília.

Zema também avaliou ainda que não enxerga excessos na atuação de Mendonça e defendeu que o presidente do STF, ministro Edson Fachin, intervenha caso seja necessário: "Se tiver tendo algum excesso, que o chefe dele, no caso o presidente do Supremo, chame ele e peça algum freio".

Mais cedo, o candidato comemorou a decisão do relator do inquérito do Master de afastar o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e destacou que a medida foi embasada em uma petição protocolada pelo Novo.