TRE-PE nega liminar e mantém pedido de sigilo de fonte em caso de cartazes contra Raquel

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) rejeitou, nesta segunda-feira (7), um pedido de liminar apresentado pelos jornalistas Fillipe Carlus Francisco Vilar Jardim e Rodrigo Santos Ambrósio, do portal Bastidor.PE. A medida buscava suspender determinações da Justiça Eleitoral no âmbito da investigação sobre cartazes com ataques à governadora Raquel Lyra (PSD), candidata à reeleição.

O material, segundo publicação do portal, foi localizado no Recife Antigo e continha acusações de que a governadora teria matado o marido. Os cartazes também traziam uma montagem associando Raquel a Elize Matsunaga e Flordelis, condenadas por matar os próprios maridos. As imagens foram divulgadas pelo Bastidor.PE no dia 30 de agosto.

Encontre seu candidato Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,

cargo e partido em todo o Brasil. Buscar Encontramos 0 resultados Ocultar filtros ▴ UF Todas Pernambuco Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins CARGO Todos Presidente Governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual PARTIDO Todos Selecione um cargo e uma UF para buscar. Ver mais

A investigação teve início após pedido da coligação de Raquel Lyra, com o objetivo de identificar os responsáveis pela produção, financiamento, impressão, transporte e distribuição dos cartazes. Posteriormente, após solicitação de João Campos, a Justiça Eleitoral determinou que a Polícia Federal também verificasse se os materiais existiram fisicamente ou se as fotografias divulgadas poderiam ter passado por algum tipo de manipulação.

Em decisão proferida no dia 4 de setembro, foi determinado que o Bastidor.PE entregasse os arquivos originais das imagens, incluindo os respectivos metadados e informações relacionadas à produção, ao recebimento, à edição e à divulgação das fotografias. A ordem também abrange dados sobre as pessoas envolvidas nessas etapas.

Os jornalistas recorreram sob o argumento de que o cumprimento dessas medidas poderia resultar na identificação de fontes jornalísticas. A defesa também pediu proteção contra eventuais buscas, apreensões ou acessos a arquivos e comunicações que pudessem revelar a origem das informações, citando a garantia constitucional do sigilo da fonte.

O pedido foi analisado, em regime de plantão, pelo desembargador Washington Amorim. Na decisão, o magistrado reconheceu a proteção constitucional à liberdade de imprensa e ao sigilo da fonte, mas destacou a necessidade de diferenciar informações recebidas de fontes protegidas daquelas obtidas diretamente pelos próprios jornalistas.

Amorim observou que metadados e registros de transmissão podem, a depender das circunstâncias, levar à identificação indireta de uma fonte. Também considerou a declaração atribuída a um dos jornalistas de que ele próprio teria ido ao local e encontrado os cartazes. Para o desembargador, essa circunstância não descarta a eventual existência de uma fonte confidencial, mas torna necessário esclarecer quais informações foram obtidas diretamente e quais tiveram outra origem.

A liminar também foi negada porque, conforme a decisão, não havia comprovação da existência de um mandado específico de busca e apreensão que pudesse ser suspenso, nem de ordem concreta de prisão ou outra medida coercitiva contra os jornalistas. O desembargador determinou ainda que o 1º Juízo das Garantias do Núcleo 1 envie informações no prazo de 24 horas. Em seguida, o processo será encaminhado à Procuradoria Regional Eleitoral para manifestação. O mérito do habeas corpus ainda será julgado.

Versão do Bastidor.PE

Em nota, o Bastidor.PE afirma ter recebido uma denúncia sobre a presença dos cartazes e enviado um repórter para verificar a informação. Segundo o portal, o jornalista encontrou exemplares físicos em diferentes pontos do Recife Antigo e fez registros dos locais. O veículo sustenta que a reportagem resultou de apuração presencial e não apenas da reprodução de uma informação recebida.

O portal afirma ainda que a Prefeitura do Recife determinou a retirada dos cartazes no próprio dia 30 de agosto, antes da abertura de uma investigação criminal estruturada e da posterior ordem judicial para recolhimento e preservação das peças. Por isso, questiona o destino dado aos materiais retirados, se foram preservados ou encaminhados às autoridades e se existem fotografias, relatórios ou outros registros da operação.

Segundo o Bastidor.PE, a ausência posterior dos cartazes nas ruas não deveria ser utilizada para questionar sua existência, uma vez que os materiais teriam sido retirados por determinação municipal. O portal também cobra a apresentação de imagens de câmeras de segurança do Recife Antigo que possam mostrar quem realizou as colagens.

O veículo cita ainda diferenças em relação a um episódio envolvendo cartazes contra João Campos. De acordo com o Bastidor.PE, imagens de colagens relacionadas ao outro caso, ocorrido anteriormente, foram apresentadas pela Frente Popular de Pernambuco, enquanto registros semelhantes sobre a afixação dos cartazes contra Raquel Lyra ainda não teriam sido divulgados.

Para o portal, a investigação deveria ter como foco a identificação de quem produziu, financiou, imprimiu, distribuiu e afixou os cartazes. O Bastidor.PE afirma que houve uma mudança no foco da apuração ao se buscar identificar a origem das fotografias e o caminho percorrido pela informação até chegar à redação.

A defesa dos jornalistas informou que pretende recorrer. Os advogados argumentam que a decisão de primeiro grau, na interpretação da defesa, pode levar à revelação de fontes, o que consideram incompatível com a garantia constitucional do sigilo jornalístico. Ressaltam também que o desembargador de plantão analisou apenas o pedido liminar e que o mérito do habeas corpus ainda será examinado pelo relator natural e pelo próprio TRE-PE.

O Bastidor.PE afirma que continuará acompanhando e investigando o caso, preservando suas fontes e defendendo que a apuração se concentre na identificação dos responsáveis pela produção e distribuição dos cartazes.

